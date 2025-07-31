Обличчя попливло, сукня невдала: запроданка Повалій нажахала зовнішнім виглядом (фото)

Артистка здивувала вибором вбрання, а її обличчя вже втомилося від кількості пластик

Таїсія Повалій — колись народна артистка України і навіть колишня народна депутатка часів Януковича, яка зрадила свою країну і стала рупором російської пропаганди. Артистка втекла до Росії напередодні повномасштабного вторгнення РФ і вже не приховує, як сильно любить Путіна.

Днями Повалій засвітилася на людях — вона стала учасницею творчого фестивалю Слов’янський базар, що проходив у білоруському Вітебську. До речі, саме цей фестиваль далекого 1993 року дав хороший старт сценічній кар’єрі молодої Таїсії. Тепер же артистка-запроданка з’явилася там як суддя.

Таїсія Повалій вже давно захоплюється пластичними операціями

Захід тривав кілька днів і щоразу Повалій з’являлася у новому образі. Однак один з її нарядів викликав здивування, як і обличчя, що опливло. Ні для кого не секрет, що співачка захоплюється косметичними процедурами, "уколами краси" та пластичними операціями, щоб зберегти молодість. Однак що старша вона стає, то більше її обличчя "пливе" від цих процедур і приховувати це вже практично неможливо.

Що стосується наряду, то, як видно на фото, опублікованому в російських ЗМІ, Повалій з’явилася на людях у широкій оверсайз сукні дивної текстури, яка їй зовсім не пасує, і яка до того ж додає співачці зайвих кілограмів і років.

Таїсія Повалій нажахала видом на Слов’янському базарі

Відзначив це і зірковий дизайнер із Білорусі Ігор Плетньов. За його словами, пісочний колір вбрання Таїсії, можливо, і пасує, а ось фасон вбрання не дуже:

До силуету є запитання. Наскільки я люблю оверсайз, але він не дуже підходить Таїсії. Вона краще буде виглядати в наполовину прилеглому силуеті, який би "знайшов" і акцентував на її талії. А поверх нього я накинув би вільну накидку. Так би народна артистка виглядала гармонійніше

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