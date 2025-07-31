Лицо поплыло, платье неудачное: запроданка Повалий ужаснула внешним видом (фото)

Артистка удивила выбором наряда, а ее лицо уже устало от количества пластик

Таисия Повалий — когда-то народная артистка Украины и даже бывшая народная депутат времен Януковича, которая предала свою страну и стала рупором российской пропаганды. Артистка сбежала в Россию накануне полномасштабного вторжения РФ и уже не скрывает, как сильно любит Путина.

На днях Повалий засветилась на людях — она стала участницей творческого фестиваля Славянский базар, которых проходил в белорусском Витебске. К слову, именно этот фестиваль в далеком 1993 году дал хороший старт сценической карьере молодой Таисии. Теперь же артистка-запроданка появилась там в качестве судьи.

Таисия Повалий уже давно увлекается пластическими операциями

Мероприятие продолжалось несколько дней и каждый раз Повалий появлялась в новом образе. Однако один из ее нарядов вызвал недоумение, как и оплывшее лицо. Ни для кого не секрет, что певица увлекается косметическими процедурами, "уколами красоты" и пластическими операциями, чтобы сохранить молодость. Однако чем старше она становится, тем больше ее лицо "плывет" от этих процедур и скрывать это уже практически невозможно.

Что касается наряда, то как видно на фото, опубликованном в российских СМИ, Повалий появилась на людях в широком оверсайз платье странной текстуры, которое ей совершенно не идет, и которое к тому же, добавляет певице лишних килограммов и лет.

Таисия Повалий ужаснула видом на Славянском базаре

Отметил это и звездный дизайнер из Беларуси Игорь Плетнев. По его словам, песочный цвет наряда Таисии, возможно и идет, а вот фасона наряда не очень:

К силуэту есть вопросы. Насколько я люблю оверсайз, но он Таисии не очень подходит. Она лучше будет смотреться в наполовину прилегающем силуэте, который бы "нашел" и подчеркнул ее талию. А поверх него я бы накинул свободную накидку. Так бы народная артистка смотрелась более гармонично

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли Лорак, Повалий, Тодоренко и другие вернуться в Украину? Пограничники дали ответ.