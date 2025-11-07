Жена Макрона боялась "выпуклости" между ног на фоне громкого скандала со сменой пола

Обвиняемым за клевету грозят сроки и крупные штрафы

Первая леди Франции Брижит Макрон "боялась выпуклости между ног" на фоне слухов о том, что она родилась мужчиной.

Что нужно знать:

Брижит Макрон переживала из-за возможной "выпуклости" на брюках

Теории о "трансгендерности" первой леди Франции привели к расследованию и судебному делу

Суд разбирает дело против десяти человек, обвиняемых в кибербуллинге

Супруга французского президента Эмманюэля Макрона, передает Daily Express, выражала беспокойство из-за возможной "выпуклости" в области брюк на фоне конспирологических теорий о том, что она якобы является трансгендерной персоной.

Близкий друг семьи Макронов, бывший министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, рассказал о том, как эти слухи повлияли на первую леди Франции. В эфире радиостанции RTL он отметил, что Брижит боялась, что "ее брюки будут выпирать на публике".

Фото: Getty Images

В августе 2024 года первая леди подала официальную жалобу на клевету, что привело к расследованию и последующим арестам в декабре 2024-го и феврале 2025 года. На прошлой неделе десять человек предстали перед судом по делу о киберпреследовании Макрон. Все началось с утверждений, будто она родилась мужчиной.

Среди обвиняемых — восемь мужчин и две женщины, которых подозревают в многочисленных оскорбительных комментариях о ее поле и сексуальности, включая заявления о том, что разница в возрасте с президентом Эммануэлем Макроном в 25 лет якобы является "педофилией".

Прокуратура требует условных тюремных сроков от трех до двенадцати месяцев и штрафов до 8 000 евро (более 9 тысяч долларов). Ранее появились доказательства того, что Брижит Макрон изменила пол.

Также "Телеграф" писал, делала ли Брижит Макрон пластические операции. Сама первая леди Франции никогда это не подтверждала. Напомним, что ей пришлось изменить свой стиль, контролировать осанку и поведение, чтобы ее образ не исказили и не превратили в повод для новых сплетен.