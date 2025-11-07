Дружина Макрона боялася "випуклості" між ногами на тлі гучного скандалу зі зміною статі

Обвинуваченим за наклеп загрожують терміни та великі штрафи

Перша леді Франції Бріжит Макрон "боялася випуклості між ногами" на тлі чуток про те, що вона народилася чоловіком.

Що потрібно знати:

Бріжит Макрон переживала через можливу "випуклість" на штанах

Теорії про "трансгендерність" першої леді Франції призвели до розслідування та судової справи

Суд розбирає справу проти десяти осіб, які звинувачуються у кібербулінгу

Дружина французького президента Емманюеля Макрона, передає Daily Express, висловлювала занепокоєння через можливу "випуклість" в області штанів на тлі конспірологічних теорій про те, що вона нібито є трансгендерною персоною.

Близький друг родини Макронів, колишній міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті, розповів про те, як ці чутки вплинули на першу леді Франції. В ефірі радіостанції RTL він зазначив, що Бріжит боялася, що "її штани випиратимуть на публіці".

Фото: Getty Images

У серпні 2024 року перша леді подала офіційну скаргу на наклеп, що призвело до розслідування та подальших арештів у грудні 2024-го та лютому 2025 року. Минулого тижня десять людей постали перед судом у справі про кіберпереслідування Макрон. Все почалося з тверджень, ніби вона народилася чоловіком.

Серед обвинувачених — вісім чоловіків та дві жінки, яких підозрюють у численних образливих коментарях про її стать та сексуальність, включаючи заяви про те, що різниця у віці з президентом Еммануелем Макроном у 25 років нібито є "педофілією".

Прокуратура вимагає умовних тюремних строків від трьох до дванадцяти місяців та штрафів до 8 000 євро (понад 9 тисяч доларів). Раніше з’явилися докази того, що Бріжит Макрон змінила стать.

Також "Телеграф" писав, чи робила Бріжит Макрон пластичні операції. Сама перша леді Франції це ніколи не підтверджувала. Нагадаємо, що їй довелося змінити свій стиль, контролювати поставу та поведінку, щоб її образ не спотворили та не перетворили на привід для нових пліток.