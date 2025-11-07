Пішла від нього через 11 років шлюбу і залишила сина: як виглядає перший чоловік Повалій

Вона розбила не тільки свою сім’ю, а й чужу

Скандальна співачка та зрадниця України Таїсія Повалій була у першому шлюбі з музикантом Володимиром Повалієм. Вона зрадила йому з продюсером Ігорем Ліхутою.

Що потрібно знати:

Таїсія Гирявець вийшла заміж за музиканта Володимира Повалія на початку 1980-х

Співачка пішла від чоловіка до продюсера Ігоря Ліхути

Володимир Повалій пізніше одружився з молодшою колегою

З Володимиром Повалієм (1958 року народження), який музикантом-клавішником працював у київському Мюзик-холі, Таїсія Гирявець (дівоче прізвище) познайомилася на початку 1980-х років. Чоловік займався аранжуваннями та був частиною музичного кола, в якому Гирявець лише розпочинала свою кар’єру.

Романтичні почуття між молодими людьми зародилися пізніше, під час збирання літнього врожаю у колгоспі. Через кілька місяців Володимир зробив 18-річній Таїсії пропозицію, а 1982 року пара офіційно оформила шлюб і почала жити разом із батьками музиканта.

Розбила і свою, і чужу родину

У 1983 році у подружжя народився син Денис. Прожили Таїсія та Володимир разом 11 років, до того моменту, як співачка заявила чоловікові, що йде до іншого — продюсера Ігоря Ліхути. На той момент він і сам був одружений і виховував двох дітей. Артистка залишила маленького сина на виховання Володимиру, а у грудні 1993 року вийшла заміж за Ліхуту.

Таїсія та Володимир Повалій із сином Денисом

Де зараз Володимир Повалій

Музикант довгий час був холостяком, а пізніше одружився зі своєю колегою Юлією, з якою вони разом працювали у президентському оркестрі. Відомо, що Юлія молодша від чоловіка на 16 років.

На презентації кліпу сина Дениса у Києві, яка відбулася у 2012 році, Повалій заявив, що з колишньою дружиною не спілкується. Де чоловік і як він зараз виглядає – невідомо.

Володимир Повалій у 2012 році

Повалій із дружиною Юлією

Нагадаємо, що у путіністки Таїсії Повалій, яка нещодавно жахнула зовнішнім виглядом, є єдиний спадкоємець. "Телеграф" писав, де зараз Денис Повалій і що він говорить про війну в Україні.