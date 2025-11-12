Хотел соответствовать Повалий: как после пластики изменился ее муж Лихута, радующийся гибели украинцев

Лихута "омолодил" лицо еще в 2007 году и отдал за это 2 тысячи долларов

Известный продюсер Игорь Лихута, который радуется жертвам и разрушениям в Украине, делал пластические операции. Музыкант заявил, что просто хотел соответствовать внешности своей жены-предательницы Таисии Повалий.

Что известно:

Игорь Лихута построил успешную карьеру в Украине, но вместе с женой Таисией Повалий переехал в Россию и поддерживает войну

В Украине Лихута сделал пластику лица, убрав мешки под глазами и жир из подбородка

Какую пластику делал Игорь Лихута и как изменился

Известный продюсер Игорь Лихута еще более десяти лет назад решился на пластическую операцию. Причем проводил ее не за границей, а в Украине, где ранее жил и строил карьеру со своей супругой Таисией Повалий.

Игорь Лихута в молодости

Игорю пластика обошлась в две тысячи долларов и на тот момент это были большие деньги. Лихута не скрывал, что лег под нож хирурга, хотя после операции неделю не выходил из дома, чтобы никто не видел его синяков под глазами.

Игорь Лихута сделал липосакцию подбородка

В интервью продюсер отмечал, что решился "омолодить" лицо, чтобы соответствовать внешности Таисии Повалий:

Рядом со мной красивая женщина, и я хочу соответствовать ее представлениям. Нет, конечно, мужчине необязательно быть красавцем, он должен быть просто мужественным, сильным, желательно, умным Игорь Лихута

Игорь Лихута и Таисия Повалий

Известно, что Лихута убрал мешки под глазами, а также сделал липосакцию подбородка — из него откачали жир, который его сильно раздражал.

Я посчитал, что с возрастом надо немного подкорректировать кое-какие свои недостатки. К тому же я публичный человек и хорошо выглядеть просто обязан. Ничего особенного я не делал Игорь Лихута

Игорь Лихута до и после пластики

А вот касательно пластики Таисии Повалий решил умолчать. После этого в сети нет информации, делал ли еще какие-то манипуляции Игорь Лихута со своим лицом или телом.

Игорь Лихута сделал операцию еще в 2007 году

Сейчас продюсер живет и работает в России и практически не появляется на публике, поэтому свежих его фотографий в открытом доступе нет. В сети есть скриншоты из видео, на которых запечатлен Лихута, но они не очень четкие. Однако стоит отметить, что продюсер заметно постарел.

Как сейчас выглядит Игорь Лихута

