В молодости выглядела старше, чем сейчас: как изменилась Повалий с помощью пластики и "уколов красоты"

Теперь запроданка больше похожа на восковую куклу

Таисия Повалий — известная певица, которая имела звание народной артистки Украины, но предала свою родину и теперь живет в России. Артистка уже много лет на сцене и ее преданные фанаты могли заметить, что в молодости она выглядела даже старше, чем сейчас. Конечно, не обошлось без хирургических вмешательств.

Что стоит знать:

В молодости Таисия Повалий выглядела не так хорошо, как на пике карьеры, что связывают с хирургическими вмешательствами

Ее внешность начала меняться после увлечения пластикой и "уколами красоты"

Повалий приписывают ряд пластических операций, а в сети ее называют "восковой куклой"

"Телеграф" расскажет, как менялась внешность Таисии Повалий и как она выглядела в молодости, а как выглядит сейчас.

Повалий — "уколы красоты" и пластика

Таисия Повалий родилась 10 декабря 1964 года в селе Шамраевка под Киевом, позже семья переехала в Белую церковь. После школы будущая звезда поступила в Киевское высшее музыкальное училище имени Глиера.

Таисия Повалий в детстве и юности

Свою карьеру Повалий начинала с работы в оркестре Киевского мюзик-холла. Спустя несколько лет певица снялась в концерте "Голубой огонек", после которого познакомилась с Игорем Лихутой. Он стал не только ее продюсером, но и вторым мужем. Именно в сотрудничестве с Лихутой образ Повалий начал меняться. А со временем в ее жизни начались эксперименты с внешностью.

Так выглядела Повалий, когда была студенткой

На архивных фотографиях можно увидеть, что в студенчестве Таисия выглядела, как обычная советская женщина — она носила пышную прическу, ее волосы были темного оттенка, а макияж практически отсутствовал. Однако все изменилось, когда певица попала в большой шоу-бизнес и увлеклась пластическими операциями и "уколами красоты".

В начале сценической карьеры Повалий выглядела старше, чем сейчас

В начале 2000-х Повалий, как она сама рассказывала в интервью, делала инъекции для омоложения. Однако некоторые косметологические процедуры с использованием биополимерного геля оказались неудачными, из-за чего певице пришлось делать и другие вмешательства. Ведь ее лицо стало асиметричным, гель мигрировал под кожей и сросся с мышцами.

Молодая Повалий с сыном Денисом

Неудачный опыт, похоже, не остановил звезду на пути к идеальной внешности и омоложению. В СМИ неоднократно писали мнения экспертов о тех или иных хирургических вмешательствах у артистки, а на ее фото последних лет многие из этих пластик прослеживаются.

Повалий до и после пластических операций

Так, считается, что Повалий сделала ряд пластических операций: ринопластику, блефаропластику, подтяжку лица, коррекцию контуров лица и коррекцию груди. Также артистка вставила зубные импланты или виниры, из-за чего изменилась ее улыбка.

Одна из самых неудачных пластик артистки

Некоторые пользователи соцсетей теперь называют Таисию "шедевром пластической хирургии", а другие видят в ней просто восковую куклу.

Изменения во внешности Повалий прослеживаются в фото разных лет ее карьеры

