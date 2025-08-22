Роковая красотка с завораживающим взглядом: как в молодости выглядела Ольга Сумская

Сегодня актрисе исполнилось 59 лет

Ольга Сумская — известная украинская актриса театра и кино, которая сделала невероятно успешную карьеру. Она походит из известной актерской династии, является лауреатом множества премий и имеет звание заслуженной и народной артистки Украины. В этот день, 22 августа, звезда украинского кино отмечает день рождения — ей исполнилось 59 лет.

"Телеграф" решил вспомнить, как начиналась карьера Ольги Сумской и как она выглядела в молодости.

Ольга Сумская в свои 59 лет выглядит просто потрясающе

Ольга Сумская — какой она была в молодости?

Ольга Сумская родилась в творческой семье народных и заслуженных артистов, так что с детства была знакома со сценой и театральной средой. Ее карьера началась в очень юном возрасте — уже в 5 лет маленькая Оля сыграла небольшую роль в спектакле "Дженни Герхардт" в Национальном драматическом театре имени Ивана Франко. А со временем, ее роскошная внешность и урожденная харизма сделали ее одной из самых узнаваемых и успешных актрис в украинском кино и театре.

Так Ольга Сумская выглядела в детстве

Известно, что будучи студенткой Киевского театрального университета Карпенко-Карого, Сумская в 1983 году снялась в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки", сыграв там сразу три роли. Этот кинопроект стал хорошим стартом для актерской карьеры Ольги.

Сумская в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки"

После окончания театрального института, в 1987 году Сумская начала работать в труппе Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки. Там практически сразу молодой актрисе доверили играть главные роли в спектаклях.

В 1987 году Сумская окончила теактральный институт

Фильмография Ольги Сумской насчитывает около сотни киноработ — это и сериалы, и полнометражные фильмы, и документальное кино. Одна из ключевых ролей в карьере актрисы — роль Роксоланы в одноименном историческом сериале украинского производства. Эта работа состояла из нескольких частей и выходила на украинском телевидении в период с 1997 по 2003 год. Именно роль Хюррем Султан стала культовой и сделала Сумскую настоящей звездой украинского кинематографа и театра.

Ольга Сумская в роли Роксоланы

Надо сказать, что актриса всегда выделялась своей роковой внешностью и выразительным взглядом, а ее талант был признан далеко за пределами Украины. Она и сейчас не теряет своей привлекательности и невероятной харизмы. Сумская продолжает играть в театре и сниматься в кино, а еще она поддерживает украинскую армию и выступает для военных.

Так Ольга Сумская выглядела в молодости

Любимая фотосессия Ольги Сумской в 2008 году

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит любимец женщин Пьер Ришар. От соблазнительного сердцееда до мрачного старика.