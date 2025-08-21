Расстались из-за ее наркотической зависимости: как сейчас выглядит и чем занимается экс-невеста Кличко

Они были в отношениях около 10 лет, но в 2018 году окончательноь расстались

Хайден Панеттьери — американская актриса и модель, которая была в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. У бывших возлюбленных даже есть общая дочь Кайя-Евдокия, однако она так не поженились. В 2018 году пара рассталась окончательно, одной из причин разрыва стала наркотическая зависимость актрисы.

как сейчас живет и чем занимается бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери. Фото: Getty Images

Экс-невеста Кличко — что о ней известно?

Хайден Панеттьери родилась в Нью-Йорке в семье пожарного и актрисы 21 августа 1989 года, сегодня ей исполнилось 36 лет. Артистическая карьера девушки началась едва ли не с пеленок — сначала ее младенческие фото попали в печатную рекламу, а спустя пару месяцев она стала маленькой звездой телевизионной рекламы.

Хайден Панеттьери сама признавалась, что имела зависимости. Фото: Getty Images

Большой актерский успех пришел к Хайден Панеттьери после выхода на экраны сериалов "Герои" (2006 год) и "Нэшвилл" (2012-2016 годы). К тому времени актриса уже плотно сидела на опиатах, которые впервые попробовала в 15 лет.

Алкогольная и наркотическая зависимость стали серьезной преградой в актерской деятельности и личной жизни Панеттьери. Известно, что в период с 2009 по 2018 год актриса с перерывами встречалась с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2013 году спортсмен сделал предложение возлюбленной, а в 2014 году у пары родилась дочь Кайя-Евдокия.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери были вместе почти 10 лет с перерывами. Фото: Getty Images

Однако до свадьбы дело не дошло и в 2018 году Кличко и Панеттьери окончательно расстались. В период лечения и реабилитации от наркозависимости Хайден даже отправила дочь к отцу в Украину.

После четырехлетнего перерыва и отказа от наркотиков и алкоголя Хайден Панеттьери в 2022 году возобновила свою актерскую карьеру. Сейчас она активно снимается в кино. Так, в 2025 году она снялась в двух фильмах: хоррор-ремейке "A Breed Apart" и психологическом триллере "Sleepwalker".

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери имеют совместную дочь. Фото: Getty Images

Кроме того, Хайден занимается адвокатской деятельностью, она, например, поддерживает молодых актеров в Голливуде. Также актриса активно ведет свой блог в соцсети Instagram, где делится яркими моментами из своей жизни.

Хайден Панеттьери возобновила свою актерскую деятельность. Фото: Getty Images

