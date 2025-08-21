Розійшлися через її наркотичну залежність: як зараз виглядає і чим займається екснаречена Кличко

Вони були у відносинах близько 10 років, але в 2018 році остаточно розійшлися

Хайден Панеттьєрі — американська актриса та модель, яка була у стосунках із українським боксером Володимиром Кличком. Колишні закохані навіть мають спільну доньку Кайю-Євдокію, проте вони так не одружилася. У 2018 році пара розійшлася остаточно, однією з причин розриву стала наркотична залежність актриси.

як зараз живе та чим займається колишня наречена Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі.

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі. Фото: Getty Images

Екснаречена Кличка — що про неї відомо?

Хайден Панеттьєрі народилася в Нью-Йорку в родині пожежника та актриси 21 серпня 1989 року, сьогодні їй виповнилося 36 років. Артистична кар’єра дівчини почалася чи не з пелюшок — спочатку її фото у віці немовляти потрапили до друкованої реклами, а за кілька місяців вона стала маленькою зіркою телевізійної реклами.

Хайден Панеттьєрі сама зізнавалася, що мала залежність. Фото: Getty Images

Великий акторський успіх прийшов до Хайден Панеттьєрі після виходу на екрани серіалів "Герої" (2006 рік) та "Нешвілл" (2012-2016 роки). На той час актриса вже добряче сиділа на опіатах, які вперше спробувала у 15 років.

Алкогольна та наркотична залежності стали серйозною перепоною в акторській діяльності та особистому житті Панеттьєрі. Відомо, що в період з 2009 до 2018 року актриса з перервами зустрічалася з українським боксером Володимиром Кличком. У 2013 році спортсмен зробив пропозицію коханій, а у 2014 році у пари народилася дочка Кайя-Євдокія.

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі були разом майже 10 років із перервами. Фото: Getty Images

Однак до весілля справа не дійшла і у 2018 році Кличко та Панеттьєрі остаточно розлучилися. У період лікування та реабілітації від наркозалежності Хайден навіть відправила дочку до батька в Україну.

Після чотирирічної перерви та відмови від наркотиків і алкоголю Хайден Панеттьєрі у 2022 році відновила свою акторську кар’єру. Нині вона активно знімається у кіно. Так, у 2025 році зірка знялася у двох фільмах: хорор-рімейку "A Breed Apart" та психологічному трилері "Sleepwalker".

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі мають спільну доньку. Фото: Getty Images

Крім того, Хайден займається адвокатською діяльністю, вона, наприклад, підтримує молодих акторів у Голлівуді. Також актриса активно веде свій блог у соцмережі Instagram, де ділиться яскравими моментами зі свого життя.

Хайден Панеттьєрі відновила свою акторську діяльність. Фото: Getty Images

