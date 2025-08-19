Насолоджується життям і медитує, поки рідний Харків під обстрілами: куди під час війни зник Сергій Бабкін

Музикант разом із дружиною та дітьми живе за кордоном під час війни в Україні

Сергій Бабкін — відомий український музикант, колишній учасник гурту 5’nizza та багатодітний батько. Під час повномасштабної війни в Україні артист із дружиною Сніжаною та трьома дітьми виїхали за кордон. І судячи з їхніх сторінок у соцмережах, вони чудово почуваються, насолоджуються життям і торгують "духовними практиками".

"Телеграф" розповість, куди зник Сергій Бабкін, де він зараз мешкає і який контент публікує у соцмережах.

Сергій Бабкін – куди зник під час війни?

Український музикант Сергій Бабкін має дружину Сніжану та трьох неповнолітніх дітей. Це дало йому право безперешкодно виїхати за кордон під час повномасштабної війни в Україні. Артист час від часу навідується до України, вони зі Сніжаною якось навіть потрапили під обстріл у рідному місті Харкові. На щастя, тоді все обійшлося, і сім’я благополучно повернулася за кордон.

Сергій Бабкін та його дружина Сніжана, вони разом уже майже 20 років

У перші роки повномасштабної війни в Україні Сергій Бабкін із сім’єю жив у Німеччині. Там він брав участь у благодійних ініціативах на підтримку ЗСУ, багато виступав та проводив аукціони. Проте згодом таких благодійних заходів поменшало у житті музиканта.

Зараз же, судячи з свіжих постів в Instagram, Бабкін та його родина перебралися жити в Іспанію. І там вони активно займаються медитаціями, які, до того ж, продають. Особливо цим захопилася Сніжана Бабкіна — вона торгує "духовними практиками" та залучає чоловіка-музиканта до реклами своїх курсів.

Сергій Бабкін разом із дружиною записує курси та "духовні практики"

Окрім медитацій, веселих фото та відео у соцмережі, Сергій Бабкін час від часу анонсує свої виступи. Так, наприклад, у липні, артист проводив квартирники у двох іспанських містах Торрев’єха та Марбелья, а у червні з таким виступом був у Барселоні.

Сергій Бабкін проводить квартирники у містах Іспанії

До речі, з нового анонсу стає зрозумілим, що Сергій Бабкін планує відсвяткувати День незалежності України, щоправда, не в Україні, а в Батумі. Там на честь свята проходитиме музичний фестиваль, на якому Бабкін планує виступити.

Сергій Бабкін запросив українців на свій виступ до Батумі

