Наслаждается жизнью и медитирует, пока родной Харьков под обстрелами: куда во время войны пропал Сергей Бабкин

Музыкант вместе с женой и детьми живет за границей во время войны в Украине

Сергей Бабкин — известный украинский музыкант, бывший участник группы 5'nizza и многодетный отец. Во время полномасштабной войны в Украине артист с женой Снежаной и тремя детьми выехали за границу. И судя по их страницам в соцсетях, отлично себя чувствуют, наслаждаются жизнью и торгуют "духовными практиками".

"Телеграф" расскажет, куда пропал Сергей Бабкин, где он сейчас живет и какой контент публикует в соцсетях.

Сергей Бабкин — куда пропал во время войны?

Украинский музыкант Сергей Бабкин имеет жену Снежану и трех несовершеннолетних детей. Это дало ему право беспрепятственно выехать за границу во время полномасштабной войны в Украине. Артист время от времени наведывается в Украину, они со Снежаной как-то даже попали под обстрел в родном городе Харькове. К счастью, тогда все обошлось и семья благополучно вернулась за границу.

Сергей Бабкин и его жена Снежана, они вместе уже почти 20 лет

В первые годы полномасштабной войны в Украине Сергей Бабкин с семьей жил в Германии. Там он принимал участие в благотворительных инициативах на поддержку ВСУ, много выступал и проводил аукционы. Однако со временем таких благотворительных мероприятий стало меньше в жизни музыканта.

Сейчас же, судя по свежим постом в Instagram, Бабкин и его семья перебрались жить в Испанию. И там они активно занимаются медитациями, которые к тому же продают. Особенно этим увлеклась Снежана Бабкина — она торгует "духовными практиками" и привлекает мужа-музыканта к рекламе своих курсов.

Сергей Бабкин вместе с женой записывает курсы и "духовные практики"

Кроме медитаций, веселых фото и видео в соцсети, Сергей Бабкин время от времени анонсирует свои выступления. Так, например, в июле, артист проводил квартирники в двух испанских городах Торревьеха и Марбелья, а в июне с таким выступлением был в Барселоне.

Сергей Бабкин проводит квартирники в городах Испании

К слову, из нового анонса становится понятно, что Сергей Бабкин планирует отмечать День независимости Украины, правда, не в Украине, а в Батуми. Там в честь праздника будет проходить музыкальный фестиваль, на котором Бабкин планирует выступить.

Сергей Бабкин пригласил украинцев на свое выступление в Батуми

