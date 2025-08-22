Рухнул, как мешок картошки: смертельно больной Киркоров едва не убился на сцене (видео)

Российский артист-путинист упал во время выступления

Российский исполнитель Филипп Киркоров, который горячо поддерживает политику Путина и войну в Украине и который даже ездил на оккупированные РФ территории, упал во время выступления. Это произошло на концерте в Казани. Момент попал на видео и мгновенно завирусился в сети.

На видео видно, что Киркоров во время исполнения песни пытался забраться на декорацию в виде небольших ступенек, не удержал равновесие и рухнул на пол, как мешок с картошкой. Мужчины из шоу-балета тут же подоспели к артисту и помогли ему подняться.

Филипп Киркоров жестко упал во время концерта в Казани

Как профессионал, Киркоров не растерялся, он быстро пришел в себя и продолжил петь и улыбаться. Однако выглядел при этом уставшим и вымотанным. Как пишут российские СМИ, перед концертом Киркоров жаловался на слабость и "ватные ноги", однако отменять выступление не стал.

К слову, в апреле 2025 года исполнитель прямо на концерте получил ожог — он наткнулся пятой точкой на сценический фейерверк и был госпитализирован в больницу. Уже там врачи в ходе обследований обнаружили у певца сахарный диабет. Теперь артисту ежедневно начали колоть инсулин.

Напомни, Филипп Киркоров — один из популярных российских артистов, которые поддерживают убийства украинцев. Он не раз ездил с концертами в оккупированный Крым и на Донбасс, поддерживает российских военных и их семьи. Также Киркоров из тех, кто любит поностальгировать о Советском союзе и рассказывает о "братских народах", повторяя нарративы российской пропаганды.

