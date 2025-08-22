Рухнув, як мішок картоплі: смертельно хворий Кіркоров мало не вбився на сцені (відео)

Російський артист-путініст упав під час виступу

Російський виконавець Філіп Кіркоров, який палко підтримує політику Путіна та війну в Україні і який навіть їздив на окуповані РФ території, впав під час виступу. Це сталося на концерті у Казані. Момент потрапив на відео і миттєво завірусився у мережі.

На відео видно, що Кіркоров під час виконання пісні намагався забратися на декорацію у вигляді невеликих сходинок, не втримав рівноваги і звалився на підлогу, як мішок із картоплею. Чоловіки з шоу-балету одразу поспішили до артиста і допомогли йому підвестися.

Філіп Кіркоров жорстко впав під час концерту у Казані

Як професіонал, Кіркоров не розгубився, він швидко прийшов до тями і продовжив співати і посміхатися. Однак виглядав при цьому втомленим і вимотаним. Як пишуть російські ЗМІ, перед концертом Кіркоров скаржився на слабкість та "ватні ноги", проте скасовувати виступ не став.

До речі, у квітні 2025 року виконавець прямо на концерті отримав опік — він натрапив п’ятою точкою на сценічний феєрверк і був госпіталізований до лікарні. Вже там лікарі під час обстежень виявили у співака цукровий діабет. Тепер артисту щодня почали колоти інсулін.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров — один із найпопулярніших російських артистів, які підтримують вбивства українців. Він не раз їздив із концертами до окупованого Криму та на Донбас, підтримує російських військових та їхні родини. Також Кіркоров із тих, хто любить поностальгувати про Радянський Союз і розповідає про "братні народи", повторюючи наративи російської пропаганди.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла Лобода після втечі з Москви. Говорить російською, в Україні не живе.