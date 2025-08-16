От соблазнительного сердцееда до мрачного старика: как сейчас выглядит любимец женщин Пьер Ришар

Фильмы с его участием были очень популярны среди женской аудитории

Пьер Ришар — знаменитый французский актер, который в свое время покорил публику великолепной игрой в кино, харизмой, легким нравом и обаянием. В этот день, 16 августа, звезда французских комедий отмечает свой день рождения — ему исполнился 91 год.

В честь дня рождения "Телеграф" расскажет, как изменился Пьер Ришар за последние десятки лет и как он выглядит сейчас.

Пьер Ришар — что о нем известно

Полное имя любимого актера многих киноманов звучит так: Пьер-Ришар Морис Шарль Леопольд Дефаис. Однако все знают его под коротким именем Пьер Ришар. Он не только талантливый актер, но также режиссер и комик.

Так в молодости выглядел Пьер Ришар

Родился Пьер Ришар 16 августа 1934 года в Валансьене, Франция. Хотя он походил из аристократической семьи, его детство прошло в бедности, так как отец семейства разорился. В юном возрасте, несмотря на недовольство семьи буквально сбежал в Париж с одной мечтой — стать актером. И у него получилось.

Сначала юный Пьер Ришар учился на драматических курсах Шарля Дюллена, потом пробовал свои силы в кабаре мюзик-холлах. Эти выступления сформировали образ актера, как милого, харизматичного и обаятельного неудачника.

А так Пьер Ришар выглядит сейчас. Фото: Getty Images

Среди самых знаковых ролей в карьере Пьера Ришара, съемки в фильмах "Высокий блондин в черном ботинке" 1972 года выпуска и "Возвращение высокого блондина" в 1974 году. Также актер сыграл в таких картинах, как "Игрушка", "Невезучие", "Беглецы", "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара" и многих других.

Так Пьер Ришар выглядит сейчас. Фото: Getty Images

Образ харизматичного и обаятельного сердцееда, высокого блондина с голубыми глазами подарил Пьеру Ришару любовь публики, особенно женской ее части. Он был кумиром для нескольких поколений женщин по всему миру, в нем видели не только комика, но глубокого романтического героя со своей философией.

Как сейчас живет Пьер Ришар?

В этот день, 16 августа, Пьеру Ришару исполнился 91 год. Известно, что сейчас он живет в Париже с женой Сейлой Ласердой, которая на 30 лет младше него. От первого брака с балериной Даниэль Минацолли у Ришара есть двое сыновей — Оливье и Кристоф, а также четверо внуков.

Сейчас актеру 91 год. Фото: Getty Images

Даже в таком пожилом возрасте Пьер Ришар остается активным и деятельным. Известно, что он владеет 20 гектарами виноградников в Лангедоке и часто уделяет время любимому делу — виноделию. Хотя и находится в процессе передачи этого бизнеса своему сыну Кристофу.

К слову, в 2023 году Пьер Ришар, несмотря на свой возраст, вернулся к съемкам в кино. Он сыграл в двух картинах "Жанна Дюбарри" и "Астерикс и Обеликс: Поднебесная". Однако он уже не такой жизнерадостный, веселый и игривый, как был в свои лучшие годы на пике актерской карьеры.

Пьер Ришар в 2023 году снялся в двух фильмах. Фото: Getty Images

