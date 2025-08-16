Від спокусливого серцеїда до похмурого старця: як зараз виглядає улюбленець жінок П’єр Рішар
Фільми за його участю були дуже популярними серед жіночої аудиторії
П’єр Рішар — знаменитий французький актор, який свого часу підкорив публіку чудовою грою в кіно, харизмою, легкою вдачею та чарівністю. Цього дня, 16 серпня, зірка французьких комедій відзначає свій день народження – йому виповнився 91 рік.
На честь дня народження "Телеграф" розповість, як змінився П’єр Рішар протягом останніх десятків років і як він виглядає зараз.
П’єр Рішар — що про нього відомо
Повне ім’я улюбленого актора багатьох кіноманів звучить так: П’єр-Рішар Моріс Шарль Леопольд Дефаїс. Однак усі знають його під коротким іменем П’єр Рішар. Він не лише талановитий актор, але також режисер та комік.
Народився П’єр Рішар 16 серпня 1934 року у Валансьєні, Франція. Хоча він походив з аристократичної сім’ї, його дитинство пройшло у злиднях, оскільки батько сімейства розорився. У юному віці, незважаючи на невдоволення сім’ї, буквально втік до Парижа з однією мрією — стати актором. І в нього вийшло.
Спочатку юний П’єр Рішар навчався на драматичних курсах Шарля Дюллена, потім пробував свої сили у кабаре і мюзик-холах. Ці виступи сформували образ актора, як милого, харизматичного та привабливого невдаху.
Серед найзнакових ролей у кар’єрі П’єра Рішара, зйомки у фільмах "Високий блондин у чорному черевику" 1972 року випуску та "Повернення високого блондина" у 1974 році. Також актор зіграв у таких картинах, як "Іграшка", "Невдахи", "Втікачи", "Тисяча і один рецепт закоханого кулінара" та багатьох інших.
Образ харизматичного та привабливого серцеїда, високого блондина з блакитними очима подарував П’єру Рішару любов публіки, особливо жіночої її частини. Він був кумиром для кількох поколінь жінок по всьому світу, у ньому бачили не лише коміка, а й глибокого романтичного героя зі своєю філософією.
Як зараз живе П’єр Рішар?
Цього дня, 16 серпня, П’єру Рішару виповнився 91 рік. Відомо, що зараз він живе в Парижі з дружиною Сейлою Ласердою, яка на 30 років молодша за нього. Від першого шлюбу з балериною Даніель Мінацоллі Рішар має двох синів — Олів’є та Крістоф, а також чотирьох онуків.
Навіть у такому похилому віці П’єр Рішар залишається активним та діяльним. Відомо, що він володіє 20 гектарами виноградників у Лангедоку та часто приділяє час улюбленій справі — виноробству. Хоча й перебуває у процесі передачі цього бізнесу своєму синові Крістофу.
До речі, у 2023 році П’єр Рішар, незважаючи на свій вік, повернувся до зйомок у кіно. Він зіграв у двох картинах "Жанна Дюбаррі" та "Астерікс і Обелікс: Піднебесна". Однак він уже не такий життєрадісний, веселий і грайливий, як був у свої найкращі роки на піку акторської кар’єри.
