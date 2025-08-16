Від спокусливого серцеїда до похмурого старця: як зараз виглядає улюбленець жінок П’єр Рішар

Фільми за його участю були дуже популярними серед жіночої аудиторії

П’єр Рішар — знаменитий французький актор, який свого часу підкорив публіку чудовою грою в кіно, харизмою, легкою вдачею та чарівністю. Цього дня, 16 серпня, зірка французьких комедій відзначає свій день народження – йому виповнився 91 рік.

На честь дня народження "Телеграф" розповість, як змінився П’єр Рішар протягом останніх десятків років і як він виглядає зараз.

П’єр Рішар — що про нього відомо

Повне ім’я улюбленого актора багатьох кіноманів звучить так: П’єр-Рішар Моріс Шарль Леопольд Дефаїс. Однак усі знають його під коротким іменем П’єр Рішар. Він не лише талановитий актор, але також режисер та комік.

Так у молодості виглядав П’єр Рішар

Народився П’єр Рішар 16 серпня 1934 року у Валансьєні, Франція. Хоча він походив з аристократичної сім’ї, його дитинство пройшло у злиднях, оскільки батько сімейства розорився. У юному віці, незважаючи на невдоволення сім’ї, буквально втік до Парижа з однією мрією — стати актором. І в нього вийшло.

Спочатку юний П’єр Рішар навчався на драматичних курсах Шарля Дюллена, потім пробував свої сили у кабаре і мюзик-холах. Ці виступи сформували образ актора, як милого, харизматичного та привабливого невдаху.

А так П’єр Рішар виглядає зараз. Фото: Getty Images

Серед найзнакових ролей у кар’єрі П’єра Рішара, зйомки у фільмах "Високий блондин у чорному черевику" 1972 року випуску та "Повернення високого блондина" у 1974 році. Також актор зіграв у таких картинах, як "Іграшка", "Невдахи", "Втікачи", "Тисяча і один рецепт закоханого кулінара" та багатьох інших.

Так П’єр Рішар виглядає зараз. Фото: Getty Images

Образ харизматичного та привабливого серцеїда, високого блондина з блакитними очима подарував П’єру Рішару любов публіки, особливо жіночої її частини. Він був кумиром для кількох поколінь жінок по всьому світу, у ньому бачили не лише коміка, а й глибокого романтичного героя зі своєю філософією.

Як зараз живе П’єр Рішар?

Цього дня, 16 серпня, П’єру Рішару виповнився 91 рік. Відомо, що зараз він живе в Парижі з дружиною Сейлою Ласердою, яка на 30 років молодша за нього. Від першого шлюбу з балериною Даніель Мінацоллі Рішар має двох синів — Олів’є та Крістоф, а також чотирьох онуків.

Нині актору 91 рік. Фото: Getty Images

Навіть у такому похилому віці П’єр Рішар залишається активним та діяльним. Відомо, що він володіє 20 гектарами виноградників у Лангедоку та часто приділяє час улюбленій справі — виноробству. Хоча й перебуває у процесі передачі цього бізнесу своєму синові Крістофу.

До речі, у 2023 році П’єр Рішар, незважаючи на свій вік, повернувся до зйомок у кіно. Він зіграв у двох картинах "Жанна Дюбаррі" та "Астерікс і Обелікс: Піднебесна". Однак він уже не такий життєрадісний, веселий і грайливий, як був у свої найкращі роки на піку акторської кар’єри.

П’єр Рішар у 2023 році знявся у двох фільмах. Фото: Getty Images

