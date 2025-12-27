"Той момент, коли з дна постукали". Ведучий "Холостяка" осоромився перед українцями, у скандал втрапило і СТБ

Мережа вибухнула через комунікацію Решетніка

Новий сезон реаліті "Холостяк" опинився в центрі гучного скандалу, але цього разу не тільки через фінал проєкту, а й через конфлікт щодо авторських прав.

Що треба знати:

Григорій Решетнік публічно звинуватив українських стрімерів у порушенні авторських прав

Ситуація набула резонансу через те, що під час стрімів збираються кошти на потреби ЗСУ

Користувачі мережі наголошують на вибірковості блокувань, вказуючи на відсутність санкцій до російськомовних стрімерів

Соцмережа Threads вибухнула обговоренням жорсткої позиції ведучого Григорія Решетніка та каналу СТБ щодо українських блогерів, які проводили спільні перегляди шоу.

Страйки перед фіналом

Григорій Решетнік публічно звинуватив стрімерів Філіпа Трембу та Марію у порушенні авторських прав. Ведучий категорично заявив, що телеканал СТБ не надаватиме жодних дозволів на трансляцію випусків "Холостяка" на сторонніх платформах.

"Жодних дозволів - ексклюзив тільки на каналі СТБ - з якої такої радості скажіть"

Сам Філіп Тремба визнав, що канал має юридичне право забороняти показ контенту, проте висловив нерозуміння через таймінг: страйк на канал прилетів саме напередодні фіналу сезону, що стрімер вважає дивним рішенням щодо лояльної аудиторії.

СТБ дійсно має право забороняти показ будь кому, тут закон на їх стороні і ми це поважаємо. Але прикол в тому, що всі 10 випусків до фіналу всім було норм, СТБ з офіційної сторінки приходили і коментували нам тіктоки з реакціями на шоу, вони звісно ж були в курсі про наші стріми, після тб платформ це була найпопулярніша трансляція холостяка в Україні. Саме тому всі і кажуть, що можна було просто попередити/написати, щоб ми це не дивились, а не втиху ї**шити страйками саме перед фіналом Філіп Тремба

Особливого резонансу ситуації додає той факт, що українські стрімери використовують ці трансляції як майданчик для збору коштів на потреби ЗСУ. Користувачі мережі наголошують: блокувати канали, які акумулюють допомогу армії під час війни, — це справжній нонсенс.

"ВОНИ ЗАКРИВАЮТЬ ЗБОРИ НА ЗСУ. Стб сьогодні зганьбились остаточно"

"СТБ робить кеш на росіянському ловаре і при цьому блочать стрімерів, що збирають мільйони на ЗСУ! Клас. Пріоритети розставлені. Бабло не пахне. "Двушкай на мацкву" попахує"

Спробував стати на захист Григорія Решетника український актор і герой 14 сезону "Холостяка" Тарас Цимбалюк, проте і у нього українці спитали, чи на часі закривати канал україномовних стрімерів, які допомагають зборами армії.

Тарас, я маю надію що ти свідома людина. Як можна банити Тремб?! Це канал який закриває мільйонні збори. Це канал де постійно відбувається допомога ЗСУ!!! Це один з найбільших твіч каналів України!!! Це контент на українській мові пишуть у мережі

Юридичні нюанси

У коментарях до обговорення долучився ексучасник "Холостячки" комік Андрій Рибак. Він зауважив, що фактичним власником формату та авторських прав є компанія Warner Brothers, тоді як СТБ володіє лише ексклюзивним правом на показ у межах ліцензії.

Це зауваження викликало ще більше дискусій щодо того, чи має право український мовник так радикально обмежувати український сегмент Twitch. При тому, що сам Рибак вільно дивиться "Холостяка" на YouTube-платформі, але чомусь СТБ не блокує його канал.

Чому українці обурені?

Користувачі мережі Threads розкритикували манеру комунікації Григорія Решетніка, назвавши її надто різкою. Проте головним аргументом захисників стрімерів став факт вибірковості страйків.

Глядачі навели у приклад іншого українського стрімера Андрія Чехменока, який на четвертому році повномасштабної війни продовжує коментувати шоу СТБ російською мовою, паралельно переглядаючи контент країни-агресорки та монетизуючи ці ефіри.

Григорій! А ви в курсі, що цей гаспадін стрімить канал СТБ, котрий має в донатах способи оплати з РФ, коментує відео російською виключно, та тягне рос контент в маси? Це ок?))) чи вже розберетесь з цим? обурюються в мережі

Українців обурило, що в той час, як одні творці контенту отримують заборони, інші канали, що ведуться російською, спокійно використовують продукт без санкцій з боку правовласників. Наразі представники СТБ, включно з Решетником, офіційно не коментували цю ситуацію, проте напруга в мережі продовжує зростати.

"Чомусь СТБ згадало про авторські права лише після місяців піару холостяка стрімерами) вигідно згадали"

"Чесно, не розумію такого тону комунікації, якщо страйк прилетів, щоб вони трафік з офіційних джерел не збивали, то про це можна казати. Окей, ніхто не дасть їм права, але навряд чи до вас тремби звертались з таким же стилем, як Ви відповідаєте в коментарях. Я розумію, що таке авторське право і чому таке рішення каналу, але своєю комунікацією Ви залишаєте лише неприємне враження про Вас"

"Шкода що кинули страйк на твічі thetremba, з ними було цікаво дивитись холостяк 🔥 Доведеться щось інше завтра вечером дивитись("

Піаритись місяцями (якщо не говорити ще й про попередній сезон), знати про це і перед фіналом зробити ухтишку. прикольно придумали, молодці, стб ))"

"Так, а раніше про авторські права ви не згадували чомусь? Той момент коли з дна постукали🤦"

