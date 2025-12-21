Тривалі стосунки до поранення, "Холостяк" і чутки про роман із Віточкою: що відомо про особисте життя Олександра "Терена"

Екс "холостяк" вперше за довгий час розповів про нові стосунки

Ветеран війни та учасник 13-го сезону шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько підтвердив, що у його житті з’явилася нова кохана, проте її ім’я він не розсекретив. До цього український військовий будував свої стосунки на очах у всієї країни на проєкті, а також підігрівав чутки про роман з учасницею 14-го сезону "Холостяка" Віточкою.

Що варто знати

Ще до того, як Олександр став публічною людиною, він був у стосунках із дівчиною, на ім’я Дарина. За словами "Терена" в інтерв’ю Марічці Падалко вони розійшлися у 2023 році і це сталося не через його поранення і втрату двох нижніх кінцівок.

"Ми розійшлися вже давно, 2023 року в січні. Розійшлися з абсолютно, на мою думку, нормальних причин для всіх пар. Просто там зникли почуття і так далі. Тобто це не було через те, що я отримав поранення чи змінився. Були до цього приводи – і воно все природно так і завершилося", – зізнався ветеран

Олександр "Терен"

На проєкті "Холостяк" Олександр познайомився з десятками учасниць, але саме Інна Бєлєнь стала тією, хто дійшла до фіналу і отримала омріяну каблучку від "Терена". Їхні побачення охоплювали все — від скелелазіння до добрих справ у притулку для тварин, щирих бесід на серйозні теми та знайомства з родинами.

Олександр "Терен" із переможницею "Холостяк 13" Інною Бєлєнь

Інна — волонтерка та перекладачка, з якою в Олександра склалися досить глибокі стосунки під час зйомок. Але, як це часто буває в реальному житті, романтика ефіру не гарантує щасливого фіналу за його межами.

Взимку 2025 року пара підтвердила розрив стосунків. Сам "Терен" заявив, що не вірить у "кохання з першого погляду" під час короткого формату зйомок і що на проєкті складно передбачити, як стосунки працюватимуть у реальному житті.

Олександр "Терен" із переможницею "Холостяк 13" Інною Бєлєнь

Після виходу перших випусків шоу "Холостяк 14" із Тарасом Цимбалюком, з’явилися чутки про стосунки учасниці Віточки з "Тереном". Спочатку вони фліртували один із одним у соцмережах, а потім з’явилося їхнє спільне фото. Однак чи були між ними романтичні стосунки, невідомо.

Олександр "Терен" і Віточка

Наприкінці грудня 2025 року журналісти blik.ua під час концерту, який організувала реперка alyona alyona у Палаці спорту в Києві, помітили з молодою дівчиною. Як виявилося, ветеран весь вечір провів у компанії своєї обраниці, а згодом підтвердив, що в його житті розпочався новий романтичний етап.

Олександр Терен і його обраниця

