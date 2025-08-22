Фатальна красуня з заворожуючим поглядом: як у молодості виглядала Ольга Сумська
Сьогодні акторці виповнилося 59 років
Ольга Сумська – відома українська актриса театру і кіно, яка зробила неймовірно успішну кар’єру. Вона походить із відомої акторської династії, є лауреаткою безлічі премій та має звання заслуженої та народної артистки України. Цього дня, 22 серпня, зірка українського кіно відзначає день народження – їй виповнилося 59 років.
"Телеграф" вирішив згадати, як розпочиналася кар’єра Ольги Сумської та як вона виглядала у молодості.
Ольга Сумська – якою вона була в молодості?
Ольга Сумська народилася у творчій сім’ї народних та заслужених артистів, тож з дитинства була знайома зі сценою та театральним середовищем. Її кар’єра розпочалася у дуже юному віці — вже у 5 років маленька Оля зіграла невелику роль у виставі "Дженні Герхардт" у Національному драматичному театрі імені Івана Франка. А згодом, її розкішна зовнішність та вроджена харизма зробили її однією з найвідоміших та найуспішніших акторок в українському кіно та театрі.
Відомо, що будучи студенткою Київського театрального університету Карпенка-Карого, Сумська у 1983 році знялася у фільмі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", зігравши там одразу три ролі. Цей кінопроект став гарним стартом для акторської кар’єри Ольги.
Після закінчення театрального інституту, у 1987 році Сумська почала працювати у трупі Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. Там практично одразу молодій актрисі довірили грати головні ролі у виставах.
Фільмографія Ольги Сумської налічує близько сотні кіноробіт — це і серіали, і повнометражні фільми, і документальне кіно. Однією з ключових ролей у кар’єрі актриси є роль Роксолани в однойменному історичному серіалі українського виробництва. Ця робота складалася з кількох частин та виходила на українському телебаченні у період з 1997 по 2003 рік. Саме роль Хюррем Султан стала культовою та зробила Сумську справжньою зіркою українського кінематографу та театру.
Треба сказати, що актриса завжди вирізнялася своєю розкішною зовнішністю та виразним поглядом, а її талант був визнаний далеко за межами України. Вона і зараз не втрачає своєї привабливості та неймовірної харизми. Сумська продовжує грати у театрі та зніматися у кіно, а ще вона підтримує українську армію та виступає для військових.
