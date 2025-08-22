Фатальна красуня з заворожуючим поглядом: як у молодості виглядала Ольга Сумська

Сьогодні акторці виповнилося 59 років

Ольга Сумська – відома українська актриса театру і кіно, яка зробила неймовірно успішну кар’єру. Вона походить із відомої акторської династії, є лауреаткою безлічі премій та має звання заслуженої та народної артистки України. Цього дня, 22 серпня, зірка українського кіно відзначає день народження – їй виповнилося 59 років.

"Телеграф" вирішив згадати, як розпочиналася кар’єра Ольги Сумської та як вона виглядала у молодості.

Ольга Сумська у свої 59 років виглядає просто приголомшливо

Ольга Сумська – якою вона була в молодості?

Ольга Сумська народилася у творчій сім’ї народних та заслужених артистів, тож з дитинства була знайома зі сценою та театральним середовищем. Її кар’єра розпочалася у дуже юному віці — вже у 5 років маленька Оля зіграла невелику роль у виставі "Дженні Герхардт" у Національному драматичному театрі імені Івана Франка. А згодом, її розкішна зовнішність та вроджена харизма зробили її однією з найвідоміших та найуспішніших акторок в українському кіно та театрі.

Так Ольга Сумська виглядала у дитинстві

Відомо, що будучи студенткою Київського театрального університету Карпенка-Карого, Сумська у 1983 році знялася у фільмі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", зігравши там одразу три ролі. Цей кінопроект став гарним стартом для акторської кар’єри Ольги.

Сумська у фільмі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки"

Після закінчення театрального інституту, у 1987 році Сумська почала працювати у трупі Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. Там практично одразу молодій актрисі довірили грати головні ролі у виставах.

У 1987 році Сумська закінчила теактральний інститут

Фільмографія Ольги Сумської налічує близько сотні кіноробіт — це і серіали, і повнометражні фільми, і документальне кіно. Однією з ключових ролей у кар’єрі актриси є роль Роксолани в однойменному історичному серіалі українського виробництва. Ця робота складалася з кількох частин та виходила на українському телебаченні у період з 1997 по 2003 рік. Саме роль Хюррем Султан стала культовою та зробила Сумську справжньою зіркою українського кінематографу та театру.

Ольга Сумська у ролі Роксолани

Треба сказати, що актриса завжди вирізнялася своєю розкішною зовнішністю та виразним поглядом, а її талант був визнаний далеко за межами України. Вона і зараз не втрачає своєї привабливості та неймовірної харизми. Сумська продовжує грати у театрі та зніматися у кіно, а ще вона підтримує українську армію та виступає для військових.

Так Ольга Сумська виглядала у молодості

Улюблена фотосесія Ольги Сумської у 2008 році

