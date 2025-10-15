У молодості виглядала старше, ніж зараз: як змінилася Повалій за допомогою пластики та "уколів краси"

Тепер запроданка більше схожа на воскову ляльку

Таїсія Повалій — відома співачка, яка мала звання народної артистки України, але зрадила свою батьківщину і тепер мешкає в Росії. Артистка вже багато років на сцені і її віддані фанати могли помітити, що в молодості вона виглядала навіть старшою, ніж зараз. Звісно, не обійшлося без хірургічних втручань.

Що варто знати:

У молодості Таїсія Повалій виглядала не так добре, як на піку кар'єри, що пов'язують із хірургічними втручаннями

Її зовнішність почала змінюватися після захоплення пластикою та "уколами краси"

Повалій приписують ряд пластичних операцій, а в мережі її називають "восковою лялькою"

"Телеграф" розповість, як змінювалася зовнішність Таїсії Повалій, як вона виглядала в молодості, а як виглядає зараз.

Повалій — "уколи краси" і пластика

Таїсія Повалій народилася 10 грудня 1964 року в селі Шамраївка під Києвом, пізніше родина переїхала до Білої церкви. Після школи майбутня зірка вступила до Київського вищого музичного училища імені Глієра.

Таїсія Повалій у дитинстві та юності

Свою кар’єру Повалій розпочинала з роботи в оркестрі Київського мюзик-холу. За кілька років співачка знялася в концерті "Блакитний вогник", після якого познайомилася з Ігорем Ліхутою. Він став не лише її продюсером, а й другим чоловіком. Саме у співпраці з Лихутою образ Повалій почав змінюватись. А згодом у її житті почалися експерименти із зовнішністю.

Так виглядала Повалій, коли була студенткою

На архівних фотографіях можна побачити, що в студентстві Таїсія виглядала як звичайна радянська жінка — вона носила пишну зачіску, її волосся було темного відтінку, а макіяж практично був відсутній. Проте все змінилося, коли співачка потрапила у великий шоу-бізнес та захопилася пластичними операціями та "уколами краси".

На початку сценічної кар’єри Повалій виглядала старшою, ніж зараз

На початку 2000-х Повалій, як вона сама розповідала в інтерв’ю, робила ін’єкції для омолодження. Однак деякі косметологічні процедури з використанням біополімерного гелю виявилися невдалими, через що співачці довелося робити інші втручання. Адже її обличчя стало асиметричним, гель мігрував під шкірою та зрісся з м’язами.

Молода Повалій із сином Денисом

Невдалий досвід, схоже, не зупинив зірку на шляху до ідеальної зовнішності та омолодження. У ЗМІ неодноразово писали думки експертів щодо тих чи інших хірургічних втручань у артистки, а на її фото останніх років багато з цих пластик простежуються.

Повалій до та після пластичних операцій

Так, вважається, що Повалій зробила низку пластичних операцій: ринопластику, блефаропластику, підтяжку обличчя, корекцію контурів обличчя та корекцію грудей. Також артистка вставила зубні імпланти або вініри, через що змінилася її посмішка.

Одна з найневдаліших пластик артистки

Деякі користувачі соцмереж тепер називають Таїсію "шедевром пластичної хірургії", а інші бачать у ній просто воскову ляльку.

Зміни у зовнішності Повалій простежуються на фото різних років її кар’єри

Раніше "Телеграф" розповідав, як у молодості виглядав доктор Комаровський. Пишні вуса були з ним завжди.