У молодості виглядала старше, ніж зараз: як змінилася Повалій за допомогою пластики та "уколів краси"
Тепер запроданка більше схожа на воскову ляльку
Таїсія Повалій — відома співачка, яка мала звання народної артистки України, але зрадила свою батьківщину і тепер мешкає в Росії. Артистка вже багато років на сцені і її віддані фанати могли помітити, що в молодості вона виглядала навіть старшою, ніж зараз. Звісно, не обійшлося без хірургічних втручань.
Що варто знати:
- У молодості Таїсія Повалій виглядала не так добре, як на піку кар'єри, що пов'язують із хірургічними втручаннями
- Її зовнішність почала змінюватися після захоплення пластикою та "уколами краси"
- Повалій приписують ряд пластичних операцій, а в мережі її називають "восковою лялькою"
"Телеграф" розповість, як змінювалася зовнішність Таїсії Повалій, як вона виглядала в молодості, а як виглядає зараз.
Повалій — "уколи краси" і пластика
Таїсія Повалій народилася 10 грудня 1964 року в селі Шамраївка під Києвом, пізніше родина переїхала до Білої церкви. Після школи майбутня зірка вступила до Київського вищого музичного училища імені Глієра.
Свою кар’єру Повалій розпочинала з роботи в оркестрі Київського мюзик-холу. За кілька років співачка знялася в концерті "Блакитний вогник", після якого познайомилася з Ігорем Ліхутою. Він став не лише її продюсером, а й другим чоловіком. Саме у співпраці з Лихутою образ Повалій почав змінюватись. А згодом у її житті почалися експерименти із зовнішністю.
На архівних фотографіях можна побачити, що в студентстві Таїсія виглядала як звичайна радянська жінка — вона носила пишну зачіску, її волосся було темного відтінку, а макіяж практично був відсутній. Проте все змінилося, коли співачка потрапила у великий шоу-бізнес та захопилася пластичними операціями та "уколами краси".
На початку 2000-х Повалій, як вона сама розповідала в інтерв’ю, робила ін’єкції для омолодження. Однак деякі косметологічні процедури з використанням біополімерного гелю виявилися невдалими, через що співачці довелося робити інші втручання. Адже її обличчя стало асиметричним, гель мігрував під шкірою та зрісся з м’язами.
Невдалий досвід, схоже, не зупинив зірку на шляху до ідеальної зовнішності та омолодження. У ЗМІ неодноразово писали думки експертів щодо тих чи інших хірургічних втручань у артистки, а на її фото останніх років багато з цих пластик простежуються.
Так, вважається, що Повалій зробила низку пластичних операцій: ринопластику, блефаропластику, підтяжку обличчя, корекцію контурів обличчя та корекцію грудей. Також артистка вставила зубні імпланти або вініри, через що змінилася її посмішка.
Деякі користувачі соцмереж тепер називають Таїсію "шедевром пластичної хірургії", а інші бачать у ній просто воскову ляльку.
