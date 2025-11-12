Хотів бути на рівні з Повалій: як після пластики змінився її чоловік Ліхута, що радіє загибелі українців
Ліхута "омолодив" обличчя ще у 2007 році і віддав за це 2 тисячі доларів
Відомий продюсер Ігор Ліхута, який радіє жертвам та руйнуванням в Україні, робив пластичні операції. Музикант заявив, що просто хотів відповідати зовнішності своєї дружини-зрадниці Таїсії Повалій.
Що відомо:
- Ігор Ліхута побудував успішну кар’єру в Україні, але разом із дружиною Таїсією Повалій переїхав до Росії та підтримує війну
- В Україні Ліхута зробив пластику обличчя, прибравши мішки під очима та жир з підборіддя
Яку пластику робив Ігор Ліхута та як змінився
Відомий продюсер Ігор Ліхута ще понад десять років тому наважився на пластичну операцію. Причому проводив її не за кордоном, а в Україні, де раніше мешкав і будував кар’єру зі своєю дружиною Таїсією Повалій.
Ігореві пластика коштувала дві тисячі доларів і на той момент це були великі гроші. Ліхута не приховував, що ліг під ніж хірурга, хоча після операції тиждень не виходив із дому, щоб ніхто не бачив його синців під очима.
В інтерв’ю продюсер зазначав, що зважився "омолодити" обличчя, щоб відповідати зовнішності Таїсії Повалій:
Поряд зі мною гарна жінка, і я хочу відповідати її уявленням. Ні, звичайно, чоловікові необов’язково бути красенем, він має бути просто мужнім, сильним, бажано розумним
Відомо, що Ліхута прибрав мішки під очима, а також зробив ліпосакцію підборіддя — з нього відкачали жир, який сильно його дратував:
Я вважаю, що з віком треба трохи підкоригувати деякі недоліки. До того ж я публічна людина і просто зобов’язаний мати гарний вигляд. Нічого особливого я не робив
А ось щодо пластики Таїсії Повалій вирішив змовчати. Після цього в мережі немає інформації, чи робив ще якісь маніпуляції Ігор Ліхута зі своїм обличчям чи тілом.
Зараз продюсер живе і працює в Росії й практично не з’являється на публіці, тому його свіжих фотографій у відкритому доступі немає. У мережі є скриншоти з відео, на яких зображено Ліхуту, але вони не дуже чіткі. Проте варто зазначити, що продюсер помітно постарів.
