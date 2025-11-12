Хотів бути на рівні з Повалій: як після пластики змінився її чоловік Ліхута, що радіє загибелі українців

Ліхута "омолодив" обличчя ще у 2007 році і віддав за це 2 тисячі доларів

Відомий продюсер Ігор Ліхута, який радіє жертвам та руйнуванням в Україні, робив пластичні операції. Музикант заявив, що просто хотів відповідати зовнішності своєї дружини-зрадниці Таїсії Повалій.

Що відомо:

Ігор Ліхута побудував успішну кар’єру в Україні, але разом із дружиною Таїсією Повалій переїхав до Росії та підтримує війну

В Україні Ліхута зробив пластику обличчя, прибравши мішки під очима та жир з підборіддя

Яку пластику робив Ігор Ліхута та як змінився

Відомий продюсер Ігор Ліхута ще понад десять років тому наважився на пластичну операцію. Причому проводив її не за кордоном, а в Україні, де раніше мешкав і будував кар’єру зі своєю дружиною Таїсією Повалій.

Ігор Ліхута в молодості

Ігореві пластика коштувала дві тисячі доларів і на той момент це були великі гроші. Ліхута не приховував, що ліг під ніж хірурга, хоча після операції тиждень не виходив із дому, щоб ніхто не бачив його синців під очима.

Ігор Ліхута зробив ліпосакцію підборіддя

В інтерв’ю продюсер зазначав, що зважився "омолодити" обличчя, щоб відповідати зовнішності Таїсії Повалій:

Поряд зі мною гарна жінка, і я хочу відповідати її уявленням. Ні, звичайно, чоловікові необов’язково бути красенем, він має бути просто мужнім, сильним, бажано розумним Ігор Ліхута

Ігор Ліхута та Таїсія Повалій

Відомо, що Ліхута прибрав мішки під очима, а також зробив ліпосакцію підборіддя — з нього відкачали жир, який сильно його дратував:

Я вважаю, що з віком треба трохи підкоригувати деякі недоліки. До того ж я публічна людина і просто зобов’язаний мати гарний вигляд. Нічого особливого я не робив Ігор Ліхута

Ігор Ліхута до та після пластики

А ось щодо пластики Таїсії Повалій вирішив змовчати. Після цього в мережі немає інформації, чи робив ще якісь маніпуляції Ігор Ліхута зі своїм обличчям чи тілом.

Ігор Ліхута зробив операцію ще 2007 року

Зараз продюсер живе і працює в Росії й практично не з’являється на публіці, тому його свіжих фотографій у відкритому доступі немає. У мережі є скриншоти з відео, на яких зображено Ліхуту, але вони не дуже чіткі. Проте варто зазначити, що продюсер помітно постарів.

Як зараз виглядає Ігор Ліхута

