Радіє жертвам та руйнуванням в Україні: що говорить про війну чоловік Повалій Ліхута і де він зараз (фото)
Публічно Ліхута не висловлювався на політичні теми
Чоловік співачки Таїсії Повалій, музичний продюсер Ігор Ліхута також виявився путіністом. В Україні він побудував успішну кар’єру, а зараз цинічно радіє жертвам та руйнуванням, спричиненим російською агресією.
Що відомо:
- Музичний продюсер Ігор Ліхута народився у Києві, де розвивав свою кар’єру, але потім виїхав до Росії
- Разом із дружиною Таїсією Повалій музикант підтримує путінський режим та радіє смертям українців
Ігор Ліхута — що про нього відомо
Продюсер Ігор Ліхута народився у Києві 11 квітня 1961 року. Він здобув музичну освіту, закінчивши Київське музичне училище імені Глієра за класом ударних інструментів.
Перш ніж побудувати успішний музичний бізнес, Ліхута встиг попрацювати в різних сферах: фарцівником, підприємцем і навіть стриптизером. Наприкінці 1980-х Ігор вирушив на заробітки до Польщі, де провів кілька років, а повернувшись до рідного Києва, став менеджером та аранжувальником співака Олександра Єрьоменка. Саме через цю співпрацю він завів потрібні знайомства в українській естраді та поступово зайняв міцне місце у музичному середовищі.
Справжній успіх прийшов до продюсера після початку співпраці з Таїсією Повалій, з якою він познайомився у 1992 році. До цього співачка була заміжня і виховувала сина, а сам Ліхута мав дітей від попередніх шлюбів — дочку Катерину та сина Микиту. Спільних дітей у пари немає, проте Ігор присвятив себе розвитку кар’єри дружини, активно керуючи її музичними проєктами, і досі продовжує займатися її професійною діяльністю в Росії.
Що Ігор Ліхута говорить про війну
Відомий продюсер Ігор Ліхута публічно не робив заяв про війну в Україні. Однак, якщо він продовжує жити й заробляти в Росії, його позиція і так зрозуміла.
Українська співачка Ірина Білик в одному з ефірів розповіла, що чоловік зрадниці Таїсії Повалій підтримує війну проти України та радіє вбивствам земляків.
Я бачила людей, які мені розповідали, що зараз відбувається з Ігорем Ліхутою. Він сидить, дивиться в телевізор і радіє з того, що відбувається з нами тут
У Росії Ліхута разом із дружиною продовжує займатися творчістю, але рідко з’являється на публіці. У лютому 2023 року в компанії Повалій та Лариси Доліної продюсера помітили в одному з ресторанів Москви, де вони безтурботно проводили час.
