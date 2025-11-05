Рус

Радіє жертвам та руйнуванням в Україні: що говорить про війну чоловік Повалій Ліхута і де він зараз (фото)

Катерина Любимова
Ігор Ліхута Новина оновлена 05 листопада 2025, 17:36
Публічно Ліхута не висловлювався на політичні теми

Чоловік співачки Таїсії Повалій, музичний продюсер Ігор Ліхута також виявився путіністом. В Україні він побудував успішну кар’єру, а зараз цинічно радіє жертвам та руйнуванням, спричиненим російською агресією.

Що відомо:

  • Музичний продюсер Ігор Ліхута народився у Києві, де розвивав свою кар’єру, але потім виїхав до Росії
  • Разом із дружиною Таїсією Повалій музикант підтримує путінський режим та радіє смертям українців

Ігор Ліхута — що про нього відомо

Продюсер Ігор Ліхута народився у Києві 11 квітня 1961 року. Він здобув музичну освіту, закінчивши Київське музичне училище імені Глієра за класом ударних інструментів.

Перш ніж побудувати успішний музичний бізнес, Ліхута встиг попрацювати в різних сферах: фарцівником, підприємцем і навіть стриптизером. Наприкінці 1980-х Ігор вирушив на заробітки до Польщі, де провів кілька років, а повернувшись до рідного Києва, став менеджером та аранжувальником співака Олександра Єрьоменка. Саме через цю співпрацю він завів потрібні знайомства в українській естраді та поступово зайняв міцне місце у музичному середовищі.

Ігор Ліхута живе у Росії
Справжній успіх прийшов до продюсера після початку співпраці з Таїсією Повалій, з якою він познайомився у 1992 році. До цього співачка була заміжня і виховувала сина, а сам Ліхута мав дітей від попередніх шлюбів — дочку Катерину та сина Микиту. Спільних дітей у пари немає, проте Ігор присвятив себе розвитку кар’єри дружини, активно керуючи її музичними проєктами, і досі продовжує займатися її професійною діяльністю в Росії.

Що Ігор Ліхута говорить про війну

Відомий продюсер Ігор Ліхута публічно не робив заяв про війну в Україні. Однак, якщо він продовжує жити й заробляти в Росії, його позиція і так зрозуміла.

Українська співачка Ірина Білик в одному з ефірів розповіла, що чоловік зрадниці Таїсії Повалій підтримує війну проти України та радіє вбивствам земляків.

Я бачила людей, які мені розповідали, що зараз відбувається з Ігорем Ліхутою. Він сидить, дивиться в телевізор і радіє з того, що відбувається з нами тут

Ірина Білик

Як виглядає Ігор Ліхута
Ігор Ліхута радіє вбивствам українців

У Росії Ліхута разом із дружиною продовжує займатися творчістю, але рідко з’являється на публіці. У лютому 2023 року в компанії Повалій та Лариси Доліної продюсера помітили в одному з ресторанів Москви, де вони безтурботно проводили час.

