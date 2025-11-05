Радуется жертвам и разрушениям в Украине: что говорит о войне муж Повалий Лихута и где он сейчас (фото)
Публично Лихута не высказывался на политические темы
Муж певицы Таисии Повалий, музыкальный продюсер Игорь Лихута также оказался путинистом. В Украине он построил успешную карьеру, а сейчас цинично радуется жертвам и разрушениям, вызванными российской агрессией.
Что известно:
- Музыкальный продюсер Игорь Лихута родился в Киеве, где развивал свою карьеру, но затем уехал в Россию
- Вместе с женой Таисией Повалий музыкант поддерживает путинский режим и радуется смертям украинцев
Игорь Лихута — что о нем известно
Продюсер Игорь Лихута родился в Киеве 11 апреля 1961 года. Он получил музыкальное образование, окончив Киевское музыкальное училище имени Глиера по классу ударных инструментов.
До того как построить успешный музыкальный бизнес, Лихута успел поработать в разных сферах: фарцовщиком, предпринимателем и даже стриптизером. В конце 1980-х Игорь отправился на заработки в Польшу, где провел несколько лет, а вернувшись в родной Киев, стал менеджером и аранжировщиком певца Александра Еременко. Именно через это сотрудничество он завел нужные знакомства в украинской эстраде и постепенно занял прочное место в музыкальной среде.
Настоящий успех пришел к продюсеру после начала сотрудничества с Таисией Повалий, с которой он познакомился в 1992 году. До этого певица была замужем и воспитывала сына, а сам Лихута имел детей от предыдущих браков — дочь Екатерину и сына Никиту. Общих детей у пары нет, однако Игорь посвятил себя развитию карьеры супруги, активно управляя ее музыкальными проектами, и по сей день продолжает заниматься ее профессиональной деятельностью в России.
Что Игорь Лихута говорит о войне
Известный продюсер Игорь Лихута публично не делал заявлений о войне в Украине. Однако, если он продолжает жить и зарабатывать в России, то его позиция и так понятна.
Украинская певица Ирина Билык в одним из эфиров рассказала, что муж предательницы Таисии Повалий поддерживает войну против Украины и радуется убийствам соотечественников.
Я видела людей, которые мне рассказывали, что сейчас происходит с Игорем Лихутой. Он сидит, смотрит в телевизор и радуется тому, что происходит с нами здесь
В России Лихута вместе с женой продолжает заниматься творчеством, но редко появляется на публике. В феврале 2023 года в компании Повалий и Ларисы Долиной продюсера заметили в одной из ресторанов Москвы, где они беззаботно проводили время.
