Была замужем за депутатом-миллионером? Что известно об украинке, которая стала тайной женой звезды мирового футбола (фото)

Модель была в браке с экс-нардепом Вячеславом Константиновским

Известный французский футболист, защитник из "Барселоны" Жуль Кунде якобы тайно женился на украинке Юлиане Дементьевой. 37-летняя модель старше парня на десять лет.

Что нужно знать:

Французские СМИ сообщают о возможном тайном браке футболиста Жюля и модели Юлианы Дементьевой

Пара якобы познакомилась на Неделе моды 2021 года и развивала отношения скрытно

Дементьева ранее была замужем за украинским мультимиллионером и воспитывает дочь

Как сообщает французское издание Lattaque.com, по слухам пара впервые встретилась во время Недели моды в 2021 году. Сообщается, что их отношения развивались вдали от публики, без какого-либо внимания со стороны СМИ или намеков на роман в социальных сетях. Вероятно, Жюль и Юлиана тайно связала себя узами брака, хотя ни футболист, ни модель эти слухи не подтверждают.

В материале украинка подается с именем Yuliana Yassimova Dementyeva (Юлиана Ясимова Дементьева), а также опубликованы фото модели. При этом непонятно, откуда французы взяли фамилию "Ясимова": украинская модель подается в отечественных СМИ и даже на личной странице в Инстаграме только как Юлиана Дементьева.

Французы подают украинскую модель как Yuliana Yassimova (Юлиана Ясимова)

И также отметим, что француз и украинка не подписаны друг на друга в соцсети.

Юлиана Дементьєва — что о ней известно

Если речь и правда идет о Дементьевой, а не о какой-то другой Юлиане Ясимовой, то поделимся несколькими фактами из ее жизни. Юлиана родилась 27 июня 1988 года, как сообщает wikipedia, на Закарпатье, однако позже ее семья перебралась в Кривой Рог. В интервью dorohins в модель рассказала, что училась в криворожском педагогическом университете на туризме и увлекалась балетом.

Однажды девушка приняла участие в конкурсе красоты "Miss Fashion Awards", который проходил в Киеве. Там ее заметили и предложили работу в модельном агентстве. Спустя время Дементьєва стала одной из самых известных международных топ-моделей.

Юлиана участвовала в показах множества ведущих домов высокой моды и была лицом нескольких международных рекламных кампаний мировых модных брендов: Givenchy, Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Elle, L'Officiel и других.

Брак с миллионером

Известно, что Дементьева была замужем за известным украинским бизнесменом, мультимиллионером и бывшим депутатом Вячеславом Константиновским. У супругов есть общая дочь Стефания (2010 год рождения). При этом публичной информации о разводе пары в сети нет. На странице модели за 2020 год есть общее фото с мужчиной.

Юлиана Дементьева и Вячеслав Константиновский. Фото: instagram.com/yulianadementyeva

Старые фото модели и миллионера. Фото: jetsetter.ua

А вот за отцом своей дочери Юлиана следит в Инстаграме. При этом, правда ли, что Юлиана Дементьева и французский футболист Жуль Кунде действительно обручились — остается пока загадкой.

