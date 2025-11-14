Был женат на украинофобке и "чуть не убил СБУшника". Куда пропал певец и шоумен Антин Мухарский

В 2018 году ведущий уже покидал Украину

Известный украинский певец и телеведущий Антин Мухарский находится за границей. В 2016 году он громко развелся с предательницей Украины Снежаной Егоровой.

Что нужно знать:

Мухарский снялся в кино, вел ТВ-программы и создавал музыкальные проекты

Он имел несколько браков и столкнулся с долгими судебными разбирательствами по алиментам

Антин несколько раз покидал Украину

Будущий артист родился 14 ноября 1968 года в Киеве, сейчас ему 57 лет. В 1992 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, после чего стал актером Киевского Национального театра драмы имени Леси Украинки.

Антин Мухарский в молодости. Фото: facebook.com/AntinMykharskyi

С 1985 года начал сниматься в кино, дебютировав в драматической ленте "Чужой звонок". Впоследствии появился в фильмах "Тарас Шевченко. Завещание", "Мойщики автомобилей", "Кольцо с рубином", "Жёны на тропе войны" и других.

Работал на телевидении, вел программы "Квадратный метр", "НЛО", "Музыкальный киоск", "С добрым утром!", "Зеленая лампа". В 2006 году основал кантри-группу "Кони-айленд". В 2012 году запустил собственный проект "Лагідна українізація", выступая в образе "профессора антропологии Ореста Лютого".

Мухарский в образе Ореста Лютого

В марте 2015 года по указу вице-премьера и министра культуры Вячеслава Кириленко Мухарский был назначен внештатным советником. До этого он отклонил предложение занять пост заместителя министра культуры, а позже отказался и от должности советника.

Браки Антина Мухарского

От предыдущих браков у Антина две дочери. В 2006-2015 годах он состоял в браке с украинской телеведущей Снежаной Егоровой. В этом союзе родилось трое детей: сыновья Андрей и Иван, а также дочь Орися. 16 февраля 2015 года пара официально развелась, и дети остались с матерью. По словам Мухарского, причиной разрыва стал идеологический конфликт с бывшей супругой, которая начала высказывать украинофобские заявления.

Конфликт в том, что на каком-то этапе моя творческая деятельность в образе Ореста Лютого вошла в конфликт с гламурным миром моей бывшей супруги и произошла гражданская война в отдельно взятой семье. Мы раскололись по идеологическим принципам Антин Мухарский

Антин Мухарский и Снежана Егорова

Летом 2017 года Мухарский вступил в брак с искусствоведом Елизаветой Бельской. В декабре того же года шоумен пришел в Оболонский районный суд, чтобы присутствовать на рассмотрении своего иска к бывшей жене. Прикрываясь лишь листом с обвинениями, артист заявил, что иск к Егоровой, о пересмотре суммы алиментов и праве на встречи с детьми, суд рассматривает уже три с половиной года.

В феврале 2018 года стало известно, что ведущий покинул Украину в поисках "политического убежища". Он пояснил, что решение связано с ужесточением законодательства Украины для неплательщиков алиментов, к которым относится и он. Закон предусматривает ограничения на выезд за границу, управление транспортом, владение оружием и охоту. Позже ведущий вернулся в Киев.

Мухарский с женой Елизаветой Бельской. Фото: facebook.com/AntinMykharskyi

Где сейчас Антин Мухарский

В мае 2024 года появилась информация от журналиста Виктора Тригубова, согласно которой Мухарский выехал за границу как многодетный отец — в Испанию. Позже шоумен подтвердил, что действительно находится за границей: он собирает средства на дроны для ВСУ, которые применяются на Харьковском направлении. Актер добавил, что вернется домой, как только соберет нужную сумму.

Антин Мухарский рассказал в интервью "Рандеву" Янине Соколовой, что после начала полномасштабного вторжения России он вступил в территориальную оборону, но так и не решился отправиться на фронт. Он также сообщил, что во время зарубежных гастролей сумел заработать свыше 8 млн грн для нужд ВСУ.

Знаете, я в первые дни вторжения целых 3 дня прослужил в Васильковской терробороне. Едва не убил СБУшника. Мне ужасно. Я сцу. Я падаю с ног. Я музыкант военный оркестров. Как человек честный с собой, я скажу, мне страшно Антин Мухарский

В 2023 году Мухарский попал в скандал на тему гендерного равенства в Украине.