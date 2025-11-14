Була одружена з депутатом-мільйонером? Що відомо про українку, яка стала таємною дружиною зірки світового футболу (фото)

Модель була одружена з екснардепом В’ячеславом Костянтинівським

Відомий французький футболіст, захисник із "Барселони" Жуль Кунде нібито таємно одружився з українкою Юліаною Дементьєвою. 37-річна модель старша за спортсмена на десять років.

Що потрібно знати:

Французькі ЗМІ повідомляють про можливий таємний шлюб футболіста Жюля і моделі Юліани Дементьєвої

Пара нібито познайомилася на Тижні моди 2021 року і розвивала стосунки потай

Дементьєва раніше була одружена з українським мультимільйонером і виховує доньку

Як повідомляє французьке видання Lattaque.com, за чутками пара вперше зустрілася під час Тижня моди у 2021 році. Повідомляється, що їхні стосунки розвивалися далеко від публіки, без будь-якої уваги з боку ЗМІ чи натяків на роман у соціальних мережах. Ймовірно, Жюль та Юліана таємно пов’язала себе узами шлюбу, хоча ні футболіст, ні модель ці чутки не підтверджують.

У матеріалі українка подається з ім’ям Yuliana Yassimova Dementyeva (Юліана Ясімова Дементьєва), а також опубліковані фото моделі. При цьому незрозуміло, звідки французи взяли прізвище "Ясімова": українська модель подається у вітчизняних ЗМІ і навіть на особистій сторінці в Інстаграмі тільки як Юліана Дементьєва.

Французи подають українську модель як Yuliana Yassimova (Юліана Ясімова)

І також зазначимо, що француз та українка не підписані один на одного у соцмережі.

Юліана Дементьєва — що про неї відомо

Якщо йдеться і справді про Дементьєву, а не про якусь іншу Юліану Ясімову, то поділимося кількома фактами з її життя. Юліана народилася 27 червня 1988 року, як повідомляє wikipedia, на Закарпатті, проте пізніше її родина перебралася до Кривого Рогу. В інтерв’ю dorohins модель розповіла, що навчалася в криворізькому педагогічному університеті на туризмі і захоплювалася балетом.

Якось дівчина взяла участь у конкурсі краси "Miss Fashion Awards", який проходив у Києві. Там її помітили та запропонували роботу у модельному агентстві. Через деякий час Дементьєва стала однією з найвідоміших міжнародних топмоделей.

Юліана брала участь у показах багатьох провідних будинків високої моди і була обличчям кількох міжнародних рекламних кампаній світових модних брендів: Givenchy, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Elle, L’Officiel та інших.

Шлюб із мільйонером

Відомо, що Дементьєва була одружена з відомим українським бізнесменом, мультимільйонером та колишнім депутатом В’ячеславом Костянтинівським. Подружжя має спільну доньку Стефанію (2010 рік народження). При цьому публічної інформації про розлучення пари в мережі немає. На сторінці моделі за 2020 рік є спільне фото із чоловіком.

Юліана Дементьєва та В’ячеслав Костянтинівський. Фото: instagram.com/yulianadementyeva

Старі фото моделі та мільйонера. Фото: jetsetter.ua

А от за батьком своєї доньки Юліана стежить в Інстаграмі. При цьому, чи правда, що Юліана Дементьєва та французький футболіст Жуль Кунде справді побралися — залишається поки що загадкою.

