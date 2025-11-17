Отдыхала на оккупированной территории в Украине

Российская актриса Полина Максимова снималась в одном фильме с бывшим руководителем Студии "Квартал 95", президентом Украины Владимиром Зеленским. Комедия "8 новых свиданий" под запретом в Украине.

Что нужно знать:

Карьера Полины Максимовой началась со съемок в сериалах, клипах

В 2015 году она сыграла в украинской комедии "8 новых свиданий"

Актриса продолжает работать в России и фигурирует в "Миротворце" после поездки в Крым

Актриса родилась в Москве, сейчас ей 36 лет. Играла в школьных постановках, а затем окончила Высшее театральное училище им. Щепкина.

Полина Максимова в молодости

Еще во время учебы начала сниматься в клипах, сериалах и кино. Однажды была ведущей на ТВ. Настоящая популярность пришла к Максимовой после российского сериала "Деффчонки".

В 2015 году на экраны вышла комедия украинского производства от "Квартала 95" — "8 новых свиданий", где россиянка сыграла "идеальную жену" героя Зеленского. В картине также снялись нынешние путинисты Михаил Галустян, певец Сергей Шнуров и российская актриса-молчунья Оксана Акиньшина.

Где сейчас Полина Максимова и что говорит о войне

Актриса умалчивает агрессию России и преступные действия российского президента Путина. Она никак не отреагировала на вторжение своей страны в независимую Украину, где продолжают гибнуть мирные люди.

Вот как сейчас выглядит Полина Максимова

Кроме того, Максимова есть в "Миротворце" за посещения аннексированного Крыма в 2016 году. Актриса продолжает жить в РФ, сниматься со сторонниками войны против украинцев и финансировать оккупационную армию.

Напомним, что с Зеленским раньше снимался уже умерший актер Владимир Симонов. У него осталась вдова — уроженка Донецка Яна Соболевская.