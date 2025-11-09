Он играл с Зеленским в популярной комедии

В России, где лишь в субботу похоронили ведущего Николаева, скончался известный советский актер театра и кино Владимир Симонов. Артиста из "Миротворца" не стало на 69 году жизни.

Что нужно знать:

Владимир Симонов скончался из-за осложнений гипертонии

Он сыграл более чем в 150 фильмах и сериалах, включая комедию с Зеленским

Актер посещал оккупированный Крым и получил награду от Путина

Как сообщают росСМИ, причиной смерти Симонова стало хроническое заболевание, которое развилось на фоне высокого давления. В прошлом году актер обратился к врачам из-за кашля, и у него обнаружили гипертонию. Эта болезнь нагружала сердце и увеличивала риск серьезных осложнений.

Владимир Симонов — что о нем известно

Окончил Театральное училище имени Щукина и сразу же присоединился к труппе. Был одним из ведущих актеров Театра Вахтангова в Москве. На экране сыграл более чем в 150 фильмах и сериалах, среди которых "Дети Арбата", "Ржевский против Наполеона" с Владимиром Зеленским, "Граница. Таежный роман", "Каменская" и "Бальзаковский возраст, или Все мужчины сво…".

Симонов в комедии "Ржевский против Наполеона" (2012)

Что Симонов говорил о войне в Украине

Актер публично не комментировал полномасштабное вторжение России в Украину. Известно, что он ездил на съемки в оккупированный Крым и был внесен в базу данных "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы. В этом году ему также присвоили награду от диктатора Путина — "Орден Почета".

Напомним, что 4 ноября в России умер ведущий Юрий Николаев. У путиниста остались жена и племянники, которые претендуют на его наследство.