Фильм с Владимиром Зеленским в главной роли запретили в Украине: в чем причина

Госкино сняла с проката в Украине фильм "Ржевский против Наполеона".

В 2012 году на экраны вышел украино-российский комедийный фильм "Ржевский против Наполеона", в котором одну из главных ролей, а именно известного полководца Наполеона, сыграл президент Украины Владимир Зеленский. И оказывается, что картина запрещена к показу с 2015 года.

Об этом сообщают Українські Новини, ссылаясь на ответ Госкино на их информационный запрос.

Отметим, что запрет на показ фильма в Украине вовсе не касается участия в нем президента, тем более что в 2015 году Зеленский им еще не был. В Государственном агентстве по вопросам кино сообщили, что причиной отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Ржевский против Наполеона" связаны с тем, что одну из ролей, хоть и эпизодических, исполняет российский актер Юрий Гальцев, который с 6 октября 2015 включен в "черный список" Минкульта.

А ст. 15 закона "О кинематографии" гласит, что прокат фильмов с участием актеров из списка лиц, угрожающих безопасности Украины — запрещен.

В Госкино ответили, что не выдавали прокатное удостоверение на фильм с октября 2015 года

Ранее, "Телеграф" писал, что в "черный список" украинского Минкульта загремел российский шоумен, комик Максим Галкин за неоднократное незаконное посещение оккупированного Крыма.