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Фільм із Володимиром Зеленським у головній ролі заборонили в Україні: у чому причина

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Кадр із фильму "Ржевський проти Наполеона" Новина оновлена 11 листопада 2021, 12:37
Кадр із фильму "Ржевський проти Наполеона"

Держкіно зняло з прокату в Україні фільм "Ржевський проти Наполеона".

2012 року на екрани вийшов українсько-російський комедійний фільм "Ржевський проти Наполеона", в якому одну з головних ролей, а саме відомого полководця Наполеона, зіграв президент України Володимир Зеленський. І виявляється, що картину заборонено до показу з 2015 року.

Про це повідомляють Українські Новини, посилаючись на відповідь Держкіно на їхній інформаційний запит.

Зазначимо, що заборона на показ фільму в Україні зовсім не стосується участі в ньому президента, тим більше, що у 2015 році Зеленський ним ще не був. У Державному агентстві з питань кіно повідомили, що причина відмови у видачі прокатного посвідчення на фільм "Ржевський проти Наполеона" пов’язана з тим, що одну з ролей, хоч і епізодичних, виконує російський актор Юрій Гальцев, який з 6 жовтня 2015 року включений до "чорного" список" Мінкульту.

А ст. 15 закону "Про кінематографію" свідчить, що прокат фільмів за участю акторів зі списку осіб, які загрожують безпеці України — заборонено.

У Держкіно відповіли, що не видавали прокатного посвідчення на фільм із жовтня 2015 року
У Держкіно відповіли, що не видавали прокатного посвідчення на фільм із жовтня 2015 року

Раніше "Телеграф" писав, що у "чорний список" українського Мінкульту загримів російський шоу-мен, комік Максим Галкін за неодноразове незаконне відвідування окупованого Криму.

Теги:
#Кіно #Володимир Зеленський #Держкіно #Юрій Гальцев
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