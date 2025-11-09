У Росії помер відомий актор Симонов. Він розгнівав українців під час війни

Він грав із Зеленським у популярній комедії

У Росії, де лише в суботу поховали ведучого Ніколаєва, помер відомий радянський актор театру та кіно Володимир Симонов. Артиста з "Миротворця" не стало на 69 році життя.

Що потрібно знати:

Володимир Симонов помер через ускладнення гіпертонії

Він зіграв більш ніж у 150 фільмах та серіалах, включаючи комедію із Зеленським

Актор відвідував окупований Крим та отримав нагороду від Путіна

Як повідомляють росЗМІ, причиною смерті Симонова стало хронічне захворювання, яке розвинулося на тлі високого тиску. Минулого року актор звернувся до лікарів через кашель, і у нього виявили гіпертонію. Ця хвороба навантажувала серце та збільшувала ризик серйозних ускладнень.

Володимир Симонов — що про нього відомо

Закінчив Театральне училище імені Щукіна і одразу ж приєднався до трупи. Був одним із провідних акторів Театру Вахтангова у Москві. На екрані зіграв більш ніж у 150 фільмах та серіалах, серед яких "Діти Арбату", "Ржевський проти Наполеона" з Володимиром Зеленським, "Кордон. Тайговий роман", "Каменська" та "Бальзаківський вік, або Всі чоловіки сво…".

Симонов у комедії "Ржевський проти Наполеона" (2012)

Що Симонов говорив про війну в Україні

Актор публічно не коментував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Відомо, що він їздив на зйомки до окупованого Криму та був внесений до бази даних "Миротворець" за свідоме порушення державного кордону. Цього року йому також надали нагороду від диктатора Путіна — "Орден Пошани".

Нагадаємо, що 4 листопада в Росії помер телеведущий Юрій Ніколаєв. У путініста залишилися дружина та племінники, які претендують на його спадок.