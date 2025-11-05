Дітей немає, тільки племінники: кому дістанеться значний спадок померлого телеведучого Ніколаєва

Вже відомо, кому телеведучий відписав заміський будинок

Юрій Ніколаєв — відомий російський телеведучий, який прославився тим, що вів популярні програми "Ранкова пошта", "Ранкова зірка", "Пісня року" та інші. У вівторок, 4 листопада, стало відомо, що 76-річний артист помер.

Що варто знати:

Телеведучий Юрій Ніколаєв помер від ускладнень онкології

Він не мав дітей, тому близько спілкувався із дітьми сестри

Його квартира дістанеться дружині, а заміський будинок – племінникам

"Телеграф" розповідає, що відомо про родину Юрія Ніколаєва, і кому дістанеться його спадщина після смерті.

Юрій Ніколаєв — особисте життя

Телеведучий двічі був одружений. Перший його шлюб, із однокурсницею Галиною, був короткочасним. Другою обраницею Миколаєва стала сестра його друга-актора Рональда Гравіса — Елеонора Гравіс, з якою він прожив усе життя.

Відомо, що Юрій та Елеонора познайомилися, коли йому було 18, а їй 15 років. Вона має економічну освіту, закінчила Московський фінансовий інститут. Вони одружилися у квітні 1975 року, але дітей у пари не було. Тому Ніколаєв близько спілкувався зі своїми племінниками.

Телеведучий давно перевіз до Москви дітей сестри – племінника та племінницю. Відомо, що улюбленій племінниці Олі багато років тому Ніколаєв купив квартиру у Москві. А свій заміський будинок на Істрі відписав Олі та її братові ще за життя.

Єдиною та першою спадкоємицею Юрія Ніколаєва є його дружина Елеонора. Загальні заощадження і квартира в центрі Москви вартістю приблизно 120 мільйонів рублів дістануться саме їй. А ось заміський будинок отримають племінники — дружина телеведучого не заперечувала цьому рішенню чоловіка.

