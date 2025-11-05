Рус

Дітей немає, тільки племінники: кому дістанеться значний спадок померлого телеведучого Ніколаєва

Галина Струс
Юрій Ніколаєв та його дружина Еллеонора подбали про своїх племінників Новина оновлена 05 листопада 2025, 11:08
Юрій Ніколаєв та його дружина Еллеонора подбали про своїх племінників. Фото Колаж "Телеграф"

Вже відомо, кому телеведучий відписав заміський будинок

Юрій Ніколаєв — відомий російський телеведучий, який прославився тим, що вів популярні програми "Ранкова пошта", "Ранкова зірка", "Пісня року" та інші. У вівторок, 4 листопада, стало відомо, що 76-річний артист помер.

Що варто знати:

  • Телеведучий Юрій Ніколаєв помер від ускладнень онкології
  • Він не мав дітей, тому близько спілкувався із дітьми сестри
  • Його квартира дістанеться дружині, а заміський будинок – племінникам

"Телеграф" розповідає, що відомо про родину Юрія Ніколаєва, і кому дістанеться його спадщина після смерті.

Юрій Ніколаєв фото

Юрій Ніколаєв — особисте життя

Телеведучий двічі був одружений. Перший його шлюб, із однокурсницею Галиною, був короткочасним. Другою обраницею Миколаєва стала сестра його друга-актора Рональда Гравіса — Елеонора Гравіс, з якою він прожив усе життя.

Юрій Ніколаєв та його дружина Елеонора, фото

Відомо, що Юрій та Елеонора познайомилися, коли йому було 18, а їй 15 років. Вона має економічну освіту, закінчила Московський фінансовий інститут. Вони одружилися у квітні 1975 року, але дітей у пари не було. Тому Ніколаєв близько спілкувався зі своїми племінниками.

Телеведучий давно перевіз до Москви дітей сестри – племінника та племінницю. Відомо, що улюбленій племінниці Олі багато років тому Ніколаєв купив квартиру у Москві. А свій заміський будинок на Істрі відписав Олі та її братові ще за життя.

будинок Миколаєва на Істрі

Єдиною та першою спадкоємицею Юрія Ніколаєва є його дружина Елеонора. Загальні заощадження і квартира в центрі Москви вартістю приблизно 120 мільйонів рублів дістануться саме їй. А ось заміський будинок отримають племінники — дружина телеведучого не заперечувала цьому рішенню чоловіка.

Юрій Ніколаєв фото

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорив про війну російський ведучий Ніколаєв, який помер. Він отримав грамоту від Путіна та "плював" на санкції.

