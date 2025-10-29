Пожертвувала кар’єрою і народила трьох дітей: як виглядає дружина померлого Романа Попова з "Поліцейського з Рубльовки"

Актор був одружений один раз, вони з дружиною ростили трьох дітей

Роман Попов — відомий російський актор, який прославився роллю Ігоря Мухіна в серіалі "Поліцейський з Рубльовки". У вівторок, 28 жовтня, стало відомо, що актор помер — його життя забрав рак мозку, з яким він боровся з 2018 року. Весь цей час поряд із хворим артистом була його родина — дружина та троє дітей.

Що варто знати:

Актор Роман Попов, відомий за роллю в "Поліцейському з Рубльовки", помер 28 жовтня

Він був одружений з Юлією Поповою, яка залишила свою кар'єру теле- та радіоведучої заради сім'ї

У шлюбі у них народилося троє дітей: син Федір та дочки Єлизавета і Марта

"Телеграф" розповість, що відомо про особисте життя Романа Попова, як виглядає і чим займається його дружина.

Роман Попов зіграв головну роль у серіалі "Поліцейський з Рубльовки"

Дружина Романа Попова – що про неї відомо?

Актор Роман Попов народився в українському Конотопі, проте родина у дитинстві переїхала до Росії: спочатку до Йошкар-Оли, а потім до Сочі. Зі своєю майбутньою дружиною Юлією артист познайомився 2006 року, а одружилися вони 2007-го. Відомо, що дружина була на кілька років молодшою за чоловіка.

Роман та Юлія одружилися у 2007 році та народили трьох дітей

За час шлюбу, аж до хвороби та смерті Попова у них із Юлією народилися троє дітей – син Федір, а також дочки Єлизавета і Марта. Усі діти на момент смерті актора – неповнолітні.

Відомо, що дружина актора Юлія Попова у минулому була радіо- та телеведучою. Однак після весілля закинула свою кар’єру та почала займатися сім’єю та дітьми.

Вона творча людина – була теле- та радіоведучою. Юля залишила кар’єру заради дивного повненького хлопця із Сочі. Мені неймовірно пощастило з дружиною Роман Попов

Також в інтерв’ю актор розповідав, що дружина дуже розуміюча і вона ніколи не ревнувала його до фанатів через підвищену увагу після виходу на екрани серіалу "Поліцейський з Рубльовки". До смерті Роман іноді ділився у соціальних мережах сімейними знімками.

Нагадаємо, що 40-річний Роман Попов із 2018 року боровся з раком мозку. Чоловікові зробили операцію після якої йому вдалося вийти у ремісію. Проте за кілька років хвороба повернулася — актор втратив зір і частково слух. Останні тижні перед смертю він був у тяжкому стані і 28 жовтня стало відомо, що Попов помер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорив про війну померлий зірка серіалу "Поліцейський з Рубльовки" Роман Попов. Він міг бути на фронті України.