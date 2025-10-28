Вбивав людей в Україні? Що говорив про війну померлий зірка серіалу "Поліцейський з Рубльовки" Роман Попов

Актор, народжений в Україні, боявся ляпнути зайве через страх

Роман Попов — відомий російський актор, який прославився роллю Ігоря Мухіна в серіалі "Поліцейський з Рубльовки". У вівторок, 20 жовтня, стало відомо, що актор помер — його життя забрав рак мозку, з яким він боровся з 2018 року.

"Телеграф" розповість, що відомо про позицію Романа Попова щодо війни в Україні та як він убивав людей.

Роман Попов — був на війні, але був проти війни

Російський комедійний актор та учасник Comedy Club Роман Попов був уродженцем України – він народився у Конотопі Сумської області. Проте у дитинстві родина переїхала до Росії, де й залишилася на багато років.

І лише у 2003 році родина Попових перебралася жити в Сочі. Вже там Роман почав виявляти акторські та гумористичні таланти, грав у КВК та багато виступав. А у 2013 році перебрався до Москви і став резидентом Comedy Club.

Попов вважав за краще тримати рота на замку і не робити різких заяв щодо війни в Україні. Тим не менш, він мовчки підтримував путінський режим і їздив до окупованого Криму на зйомки, за що потрапив до бази "Миротворця".

У мережі є лише одне інтерв’ю актора, в якому він побічно торкнувся теми війни. У 2024 році у випуску "Макарена" в російській соцмережі "Вконтакте" уродженець Конотопа зізнався, що був учасником бойових дій і вбивав людей.

При цьому актор не став уточнювати деталі — ні про яку війну йде мова, ні про те, яким друзям він там допомагав. Однак у цьому контексті можна припустити, що йдеться саме про війну в Україні.

Я був на війні під час бойових дій. Допомагав своїм друзям. Як? Також не можу сказати. Це моя особиста справа. Є можливість спіймати кулю в будь-якій ситуації, сидячи в окопі. Я майстер спорту зі стрільби. Моє вміння було потрібне на той момент. Є люди, у яких треба стріляти Роман Попов

При цьому Попов заявив, що він проти воєн, як явищ і називав себе пацифістом. За словами актора, у світі є багато речей, якими люди можуть разом займатися замість того, щоби вбивати один одного.

