Вбивав людей в Україні? Що говорив про війну померлий зірка серіалу "Поліцейський з Рубльовки" Роман Попов

Галина Струс
Роман Попов помер у віці 40 років Новина оновлена 28 жовтня 2025, 15:18
Роман Попов помер у віці 40 років. Фото Колаж "Телеграф"

Актор, народжений в Україні, боявся ляпнути зайве через страх

Роман Попов — відомий російський актор, який прославився роллю Ігоря Мухіна в серіалі "Поліцейський з Рубльовки". У вівторок, 20 жовтня, стало відомо, що актор помер — його життя забрав рак мозку, з яким він боровся з 2018 року.

"Телеграф" розповість, що відомо про позицію Романа Попова щодо війни в Україні та як він убивав людей.

Роман Попов — був на війні, але був проти війни

Російський комедійний актор та учасник Comedy Club Роман Попов був уродженцем України – він народився у Конотопі Сумської області. Проте у дитинстві родина переїхала до Росії, де й залишилася на багато років.

Роман Попов помер фото

І лише у 2003 році родина Попових перебралася жити в Сочі. Вже там Роман почав виявляти акторські та гумористичні таланти, грав у КВК та багато виступав. А у 2013 році перебрався до Москви і став резидентом Comedy Club.

Роман Попов помер фото

Попов вважав за краще тримати рота на замку і не робити різких заяв щодо війни в Україні. Тим не менш, він мовчки підтримував путінський режим і їздив до окупованого Криму на зйомки, за що потрапив до бази "Миротворця".

Роман Попов помер, фото дружина

У мережі є лише одне інтерв’ю актора, в якому він побічно торкнувся теми війни. У 2024 році у випуску "Макарена" в російській соцмережі "Вконтакте" уродженець Конотопа зізнався, що був учасником бойових дій і вбивав людей.

При цьому актор не став уточнювати деталі — ні про яку війну йде мова, ні про те, яким друзям він там допомагав. Однак у цьому контексті можна припустити, що йдеться саме про війну в Україні.

Я був на війні під час бойових дій. Допомагав своїм друзям. Як? Також не можу сказати. Це моя особиста справа. Є можливість спіймати кулю в будь-якій ситуації, сидячи в окопі. Я майстер спорту зі стрільби. Моє вміння було потрібне на той момент. Є люди, у яких треба стріляти

Роман Попов

Роман Попов помер фото

При цьому Попов заявив, що він проти воєн, як явищ і називав себе пацифістом. За словами актора, у світі є багато речей, якими люди можуть разом займатися замість того, щоби вбивати один одного.

Роман Попов помер фото

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз актор Артур Смольянінов, який підтримав Україну. Втік із Росії на початку війни.

