Втік з Росії на початку війни: де зараз актор Артур Смольянінов, який підтримав Україну

Артист уже кілька років не живе у Росії

Артур Смольянінов — відомий російський актор, який уславився після виходу на екрани фільму "9 рота". Після початку війни Росії проти України він виїхав із країни, оскільки не підтримує путінський режим та бойові дії. Цього дня, 27 жовтня, Артур відзначає день народження – йому виповнилося 42 роки.

Що варто знати:

Артур Смольянінов засудив війну та путінський режим, виїхавши з Росії до Латвії

У РФ його визнано іноагентом, включено до списку терористів та екстремістів, проти нього порушено кримінальну справу

Смольянінов продовжує акторську кар’єру в Європі та займається музикою

"Телеграф" розповідає, як і де зараз живе Смольянінов, який підтримав Україну в цій війні з Росією.

Артур Смольянінов засудив війну в Україні

Артур Смольянінов – що про нього відомо?

Майбутній актор народився 27 жовтня 1983 року у Москві у сім’ї вчителів. Так сталося, що його хрещеним батьком став затятий путініст Іван Охлобистін.

З дитинства Артур захоплювався рок-музикою та був хуліганом, прогулював школу і навіть потрапляв до дитячої кімнати міліції. Проте вже у старших класах став трохи більш розсудливим і почав відвідувати музично-драматичну студію. Це призвело до того, що Смольянінов дебютував у кіно — він зіграв важкого підлітка у фільмі "Хто, якщо не ми?".

Після школи актор закінчив академію театрального мистецтва та продовжив зніматися у кіно та серіалах. А велика популярність прийшла після успіху у фільмі "9 рота", де він зіграв "Лютого". Серед ключових ролей у кар’єрі Смольянінова, фільми "Втомлені сонцем 2", "Духless", "Фантом", "Ті, що вижили" та інші.

Акрет виїхав із Росії, щоб не сісти до в’язниці за свою позицію

Де зараз Смольянінов і чим займається?

З початку повномасштабної війни в Україні Артур Смольянінов підтримав нашу країну та засудив вторгнення Путіна. З осені 2022 року артист виїхав із Росії і весь цей час живе у Латвії. У 2023 році його визнали в РФ іноагентом, а 2024-го його було внесено до реєстру терористів і екстремістів Росфінмоніторингу. Вже у 2025 році проти Артура в Росії порушили кримінальну справу за заклики до "насильницького захоплення влади".

У цей час Смольянінов продовжує будувати акторську кар’єру у Європі. Так, у 2025 році він отримав приз за найкращу чоловічу роль на Празькому фестивалі незалежного кіно за фільм "I Never Said Goodbye". Також артист займається музикою — він соліст та автор пісень у групі cheLovek.

Смольянінов продовжує підтримувати Україну у цій війні

Крім того, після від’їзду із Росії Смольянінов давав інтерв’ю, в яких відкрито засуджував путінський режим за війну в Україні. Більше того, якось він у коментарі "Новій газеті. Європа" зазначив, що міг би піти воювати на боці України.

Якби я пішов на цю війну, то саме на боці України. Однозначно. Емоційно це саме так для мене. Тільки так Артур Смольянінов

При цьому він, як і раніше, вважає українців і росіян "братами по культурі", проте звинувачує пропаганду в розриві цього зв’язку. Також Смольянінов закликав росіян подивитися на війну на власні очі у Києві чи Харкові.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає молоденька конкурентка Кабаєвої фігуристка Загітова. Кажуть, вона мріє вийти заміж за Путіна.