Сидів із Зеленським у "Розсміши коміка": де зараз Михайло Галустян і що говорить про війну в Україні

Колись він часто приїжджав в Україну на зйомки та дружив із Володимиром Зеленським

Михайло Галустян — відомий російський комік, який колись разом із Володимиром Зеленським сидів у шоу "Розсміши коміка" і часто бував у Києві. Однак він виявився відданим путіністом, який довгі роки послідовно підтримує кремлівську політику та вбивства українців. Цього дня, 25 жовтня, комік відзначає день народження, йому виповнилося 46 років.

Що варто знати:

Михайло Галустян — російський комік, який прославився у КВК та шоу "Наша раша"

Він є переконаним прихильником Путіна, підтримував його кампанії та незаконно відвідував Крим

Комік працював із Зеленським у шоу "Розсміши коміка", але пізніше потрапив під санкції України та Канади

"Телеграф" розповідає, що відомо про Михайла Галустяна, проти якого Володимир Зеленський запровадив санкції та якому тепер заборонено в'їзд до України.

Михайло Галустян. Фото: Getty Images

Михайло Галустян — що про нього відомо

Михайло Галустян народився у Сочі 25 жовтня 1979 року, зараз йому 45 років. Як виявилося, Галустян має українське коріння — його батько народився в українському Криму в Євпаторії.

Першу популярність Галустян отримав як учасник КВК-колективу "Втомлені сонцем", а потім з’явився на телебаченні у скетчкомі "Наша раша". Багато років Галустян працював на російському телебаченні, брав участь у гумористичних шоу, був актором та продюсером у кіноіндустрії, а також знімався у рекламі та заснував власну кінокомпанію NG Production, де обійняв посаду креативного продюсера.

З січня 2011 по грудень 2012 року Михайло Галустян був одним із членів журі у гумористичному шоу "Розсміши коміка" на українському телебаченні, де сидів поруч із Володимиром Зеленським. Ведучим шоу на той момент був ще один шанувальник Росії Дмитро Шепелєв.

Однак Михайло Галустян виявився відданим путіністом. У 2012 році комік брав участь у передвиборчій кампанії кандидата Путіна. У 2014 році після анексії Криму Росією він незаконно відвідував півострів, за що потрапив до бази "Миротворець". Тоді у 2014 році він висловився про Україну: "Усі події, які відбуваються в Україні, починаючи з їхнього Майдану, зрежисовані тими, хто хоче послабити наші країни, нацькувати їх одна на одну. В Україні йде фактично громадянська війна".

З травня 2016 року Михайло Галустян є членом головного штабу кремлівського військово-патріотичного руху "Юнармія". У 2018 році під час передвиборчої кампанії Путіна Галустян увійшов до складу руху Putin Team, який виступав за підтримку Путіна.

Вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а саме 6 січня 2023 року, Галустян був доданий до списку санкцій України. А 5 лютого 2023 року потрапив до списку санкцій Канади.

До речі, 2023 року Михайло Галустян отримав громадянство Вірменії, оскільки має вірменське коріння. Він навіть заявляв, що збирається робити авторські проекти у цій країні. Однак коміка захейтили в мережі, оскільки в отриманні громадянства Вірменії побачили спробу уникнути мобілізації в Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про речника МЗС РФ Захарової, і як вона виглядала раніше. Дитинство в Китаї, тренування з Тарзаном та алкоголізм.