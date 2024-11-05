Сидел с Зеленским в "Рассмеши комика": где сейчас Михаил Галустян и что говорит о войне в Украине

Когда-то он часто приезжал в Украину на съемки и дружил с Владимиром Зеленским

Михаил Галустян — известный российский комик, который когда-то вместе с Владимиром Зеленским сидел в шоу "Рассмеши комика" и часто бывал в Киеве. Однако, он оказался преданным путинистом, который долгие годы последовательно поддерживает кремлевскую политику и убийства украинцев. В этот день, 25 октября, комик отмечает день рождения, ему исполнилось 46 лет.

Михаил Галустян — что о нем известно

Михаил Галустян родился в Сочи 25 октября 1979 года, сейчас ему 46 лет. Как оказалось, Галустян имеет и украинские корни — его отец родился в украинском Крыму в Евпатории.

Первую известность Галустян получил как участник КВН-коллектива "Утомленные солнцем", а потом появился на телевидении в скетчкоме "Наша раша". Много лет Галустян работал на российском телевидении, участвовал в юмористических шоу, был актером и продюсером в киноиндустрии, а также снимался в рекламе и основал свою собственную кинокомпанию NG Production, где занял должность креативного продюсера.

С января 2011 по декабрь 2012 года Михаил Галустян был одним из членов жюри в юмористическом шоу "Рассмеши комика" на украинском телевидении, где сидел рядом с Владимиром Зеленским. Ведущим шоу на тот момент был еще один поклонник России Дмитрий Шепелев.

Однако Михаил Галустян оказался преданным путинистом. В 2012 году комик принимал участие в предвыборной кампании кандидата Путина. В 2014 году после аннексии Крыма Россией, он незаконно посещал полуостров, за что попал в базу "Миротворец". Тогда в 2014 году он высказался об Украине: "Все события, которые происходят в Украине, начиная с их Майдана, срежиссированы теми, кто хочет ослабить наши страны, натравить их друг на друга. В Украине идет фактически гражданская война".

С мая 2016 года Михаил Галустян является членом главного штаба кремлевского военно-патриотического движения "Юнармия". В 2018 году во время предвыборной кампании Путина Галустян вошел в состав движения Putin Team, которое выступало за поддержку Путина.

Уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а именно 6 января 2023 года Галустян был добавлен в список санкций Украины. А 5 февраля 2023 попал в санкционный список Канады.

К слову, в 2023 году Михаил Галустян получил гражданство Армении, так как имеет армянские корни. Он даже заявлял, что собирается делать авторские шоу в этой стране. Однако, комика захейтили в сети, так как в получении гражданства Армении увидели попытку избежать мобилизации в России.

