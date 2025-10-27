Сбежал из России в начале войны: где сейчас актер Артур Смольянинов, который поддержал Украину

Артист уже несколько лет не живет в России

Артур Смольянинов — известный российский актер, который прославился после выхода на экраны фильма "9 рота". После начала войны России против Украины он выехал из страны, так как не поддерживает путинский режим и боевые действия. В этот день, 27 октября, Артур отмечает день рождения — ему исполнилось 42 года.

Что стоит знать:

Артур Смольянинов осудил войну и путинский режим, уехав из России в Латвию.

В РФ он признан иноагентом, включен в список террористов и экстремистов, против него возбуждено уголовное дело.

Смольянинов продолжает актерскую карьеру в Европе и занимается музыкой

"Телеграф" рассказывает, как и где сейчас живет Смольянинов, который поддержал Украину в этой войне с Россией.

Артур Смольянинов осудил войну в Украине

Артур Смольянинов — что о нем известно?

Будущий актер родился 27 октября 1983 года в Москве в семье учителей. Так вышло, что его крестным отцом стал заядлый путинист Иван Охлобыстин.

С детства Артур увлекался рок-музыкой и был хулиганом, прогуливал школу и даже попадал в детскую комнату милиции. Однако уже в старших классах немного остепенился и начал посещать музыкально-драматическую студию. Это в итоге привело к тому, что Смольянинов дебютировал в кино — он сыграл трудного подростка в фильме "Кто, если не мы?".

После школы актер окончил академию театрального искусства и продолжил сниматься в кино и сериалах. А большая популярность пришла после успеха в фильме "9 рота", где он сыграл "Лютого". Среди ключевых ролей в карьере Смольянинова, фильмы "Утомленные солнцем 2", "Духless", "Фантом", "Выжившие" и другие.

Акрет уехал из России, чтобы не сесть в тюрьму за свою позицию

Где сейчас Смольянинов и чем занимается?

С начала полномасштабной войны в Украине Артур Смольянинов поддержал нашу страну и осудил вторжение Путина. С осени 2022 года артист уехал из России и все это время живет в Латвии. В 2023 году его признали в РФ иноагентом, а в 2024-м он был внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Уже в 2025 году против Артура в России возбудили уголовное дело за призывы к "насильственному захвату власти".

В это время Смольянинов продолжает строить актерскую карьеру в Европе. Так, в 2025 году он получил приз за лучшую мужскую роль на Пражском фестивале независимого кино за фильм "I Never Said Goodbye". Также артист занимается музыкой — он солист и автор песен в группе cheLovek.

Смольянинов продолжает поддерживать Украину в этой войне

Кроме того, после отъезда из России Смольянинов давал интервью, в которых открыто осуждал путинский режим за войну в Украине. Более того, однажды он в комментарии "Новой газете. Европа" отметил, что мог бы пойти воевать на стороне Украины.

Если бы я и пошел на эту войну, то именно на стороне Украины. Однозначно. Эмоционально это именно так для меня. Только так Артур Смольянинов

При этом он по прежнему считает украинце и россиян "братьями по культуре", однако винит пропаганду в разрыве этой связи. Также Смольянинов призвал россиян посмотреть на войну своими глазами в Киеве или Харькове.

