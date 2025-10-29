Пожертвовала карьерой и родила троих детей: как выглядит жена умершего Романа Попова с "Полицейского с Рублевки"

Актер был женат один раз, они с супругой растили троих детей

Роман Попов — известный российский актер, который прославился ролью Игоря Мухина в сериале "Полицейский с Рублевки". Во вторник, 28 октября, стало известно, что актер умер — его жизнь унес рак мозга, с которым он боролся с 2018 года. Все это время рядом с больным артистом была его семья — жена и трое детей.

Что стоит знать:

Актер Роман Попов, известный по роли в "Полицейском с Рублевки", скончался 28 октября

Он был женат на Юлии Поповой, которая оставила свою карьеру теле- и радиоведущей ради семьи

В браке у них родилось трое детей: сын Федор и дочери Елизавета и Марта

"Телеграф" расскажет, что известно о личной жизни Романа Попова, как выглядит и чем занимается его жена.

Роман Попов сыграл главную роль в сериале "Полицейский с Рублевки"

Жена Романа Попова — что о ней известно?

Актер Роман Попов родился в украинском Конотопе, однако семья в детстве переехала в Россию: сначала в Йошкар-Олу, а затем в Сочи. Со своей будущей женой Юлией артист познакомился в 2006 году, а поженились они в 2007-м. Известно, что жена была моложе мужа на несколько лет.

Роман и Юлия поженились в 2007 году и родили троих детей

За время брака, аж до болезни и смерти Попова у них с Юлией родились трое детей — сын Федор, а также дочери Елизавета и Марта. Все дети на момент смерти актера — несовершеннолетние.

Известно, что жена актера Юлия Попова в прошлом была радио- и телеведущей. Однако после свадьбы забросила свою карьеру и начала заниматься семьей и детьми.

Она творческий человек — была теле- и радиоведущей. Юля оставила карьеру ради странного полненького парня из Сочи. Мне невероятно повезло с супругой Роман Попов

Также в интервью актер рассказывал, что жена очень понимающая и она никогда не ревновала его к фанатам из-за повышенного внимания после выхода на экраны сериала "Полицейский с Рублевки". До смерти Роман иногда делился в социальных сетях семейными снимками.

Напомним, что 40-летний Роман Попов с 2018 года боролся с раком мозга. Мужчине сделали операцию после которой ему удалось выйти в ремиссию. Однако спустя несколько лет болезнь вернулась — актер потерял зрение и частично слух. Последние недели перед смертью он был в тяжелом состоянии и 28 октября стало известно, что Попов умер.

