Была в одной постели с Зеленским: что говорит о войне актриса Оксана Акиньшина и где она сейчас

Женатому "кварталовцу" приписывали роман с известной россиянкой

Как и в случае со Светланой Ходченковой, президент Украины Владимир Зеленский в свое актерское время снимался с другой российской актрисой Оксаной Акиньшиной. Пару можно было увидеть в двух кинокомедиях — "8 первых свиданий" 2012 года и "8 новых свиданий" 2015 года.

Юную артистку украинцы могли впервые увидеть на телеэкране в криминально-драматическом боевике "Сестры" (2001). Фильм стал единственной режиссерской работой Сергея Бодрова, который спустя год погиб в Кармадонском ущелье Северной Осетии.

Съемки с Зеленским и слухи о романе

Акиньшина познакомилась с Зеленским в 2012 году, во время работы в фильме "8 первых свиданий". По сюжету их герои, оказавшись под влиянием загадочных магических сил, просыпались вместе в одной постели. Акиньшина и Зеленский исполнили несколько сцен, включая постельную.

После выхода комедии российскую актрису и женатого Владимира Зеленского начали подозревать в романтических отношениях, однако тогдашний руководитель "Квартала 95" опроверг эти слухи в интервью Дмитрию Гордону в 2018 году.

"С Оксаной у нас прекрасные отношения, а с ее мужем (на момент съемок комедии "8 первых свиданий" Акиньшина была замужем за грузинским кинопродюсером Арчилом Геловани) были вообще офигенные отношения. Они на съемочную площадку приходили вдвоем. Я подумал: "Какой же это роман? Что ж она со своим тогда ходит". И потом, она же была после родов. То есть я представляю, какое я животное: при муже, с кормящей — это вообще", — сказал Зеленский.

В 2019 году Госкино Украины запретило фильм "8 первых свиданий". Это произошло из-за российской актрисы Екатерины Варнавы, которая сыграла в комедии второстепенную роль. Она внесена в перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины, — посетила аннексированный Крым в 2016 году.

Что говорит Оксана Акиньшина о войне в Украине

Актриса публично не осудила вторжение России в Украину. Однако Акиньшина однажды упоминала, что начало так называемой "СВО" негативно сказалось на развитии киноиндустрии в стране-оккупантке.

Акиньшина и Сергей Бодров во время съемок "Сестер"

"По сравнению с европейским и американским рынками, после февраля этого года нас откинуло в 1990-е. Это дико обидно, ведь мы были в шаге от того, чтобы стать относительно единым целым с мировой индустрией. С нами сотрудничали крупные международные платформы, уровень контента, который российские стриминги научились делать, был очень хорошим. Столько потрачено сил. А теперь мы не знаем, что будет завтра. У нас больше нет мечты", — бедствовала артистка в 2022 году.

37-летняя Оксана Акиньшина продолает работать в России и зарабатывать кровавые рубли. Она была замужем дважды, и сегодня воспитывает троих детей.

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