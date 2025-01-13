Играл в "9 роте", пошел убивать украинцев и стал министром: что известно об актере-оккупанте Сослане Фидарове

Актер "засветился" на Донбассе еще в 2014 году

Видно, российский актер-оккупант Михаил Мамаев пошел воевать против украинцев, взяв себе в "пример" своего коллегу по сцене — актера Сослана Фидарова, который обрел известность после роли военного с позывным "Пиночет" в фильме "9 рота" (2005) путиниста Федора Бондарчука.

Военный преступник появился на Донбассе еще в 2014 году. По его словам, он был в числе "гуманитарной группы" и развозил людям воду и лекарства. А познакомился он с дончанами якобы в 2008 году, когда Россия напала на Грузию. Он обвиняет грузин в нападении на город Цхинвали — город в Грузии, находящийся под российской оккупацией, столица самопровозглашенной Республики Южная Осетия.

"Тогда же "донецкие парни" тоже приехали в Южную Осетию, и соответственно были пересечения, знакомства. Потом наступает 2014 год, и наши знакомые дончане просят нас помочь им. Мои друзья, в том числе друзья по двору, собрались и поехали воевать за Донбасс", — открыто заявил Фидаров в одном из интервью росСМИ.

Фидаров в компании таких же оккупантов-осетинов на Донбассе

Актер признает, что неоднократно брал в руки оружие, когда состоял в бригаде боевиков "Пятнашка" (бывшие подразделения ЧВК "Вагнер"). Кстати, в фильме "9 рота" вместе с Фидаровым снимался российский актер Артур Смольянинов, который осудил полномасштабное вторжение России в Украину и покинул страну-терорристку. Военный преступник Фидаров пугал из окопа коллегу и обещал его "побить".

Сослан Фидаров и Артур Смольянинов снимались в "9 роте" путиниста Бондарчука

Известно, что в октябре 2023 года оккупант покинул так называемую зону "СВО", а позже его назначили министром культуры Северной Осетии. Он продолжает помогать российской оккупационной армии РФ "гуманитаркой" и заниматься пропагандой против Украины. Фидаров является участником "Команды Путина", которая занималась в 2023 году выдвижением диктатора на очередной 6-летний президентский срок.

Актер-оккупант Фидаров стал министром культуры Северной Осетии

Оккупант есть в базе "Миротворец". Кроме того, что Сослан Фидаров — военный преступник, он еще й незаконно посещал аннексированный Крым и участвовал в попытках легализации оккупации украинского полуострова.

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