"Гадюшник": названы спортсмены, которые стали участниками "Команды Путина"
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В РФ вновь развенчали собственный миф о том, что спорт — вне политики
В ближайшее время будет зарегистрирована инициативная группа, что позволит начать сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента РФ 2024 года.
В данную группу попали несколько спортсменов и деятелей спорта. Об этом сообщает "Известия". Президентские выборы в России запланированы на 15-17 марта 2024 года.
Участниками "Команды Путина", в частности, стали:
- Ольга Брусникина, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
- Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава Федерации лыжных гонок России;
- Сергей Карякин, шахматист;
- Мария Киселева, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
- Денис Лебедев, экс-чемпион мира по боксу;
- Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам;
- Елена Лозко, чемпионка мира по танцам на колясках;
- Джефф Монсон, боец MMA;
- Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию;
- Никита Нагорный, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике;
- Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию;
- Александр Поветкин, олимпийский чемпион по боксу;
- Шаварш Карапетян, одиннадцатикратный рекордсмен мира по подводному плаванию.
В сети высмеяли и раскритиковали спортсменов, решивших поддержать Путина на выборах президента РФ. Один из пользователей назвал данный список "гадюшником".
Ранее сообщалось, что от НХЛ потребовали выплатить Украине компенсацию в размере нескольких миллиардов долларов. Все из-за наличия в лучшей хоккейной лиге россиян, в частности основателя Putin Team Александра Овечкина.