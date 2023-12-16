"Гадюшник": названы спортсмены, которые стали участниками "Команды Путина"

В РФ вновь развенчали собственный миф о том, что спорт — вне политики

В ближайшее время будет зарегистрирована инициативная группа, что позволит начать сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента РФ 2024 года.

В данную группу попали несколько спортсменов и деятелей спорта. Об этом сообщает "Известия". Президентские выборы в России запланированы на 15-17 марта 2024 года.

Участниками "Команды Путина", в частности, стали:

Ольга Брусникина, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;

Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава Федерации лыжных гонок России;

Сергей Карякин, шахматист;

Мария Киселева, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;

Денис Лебедев, экс-чемпион мира по боксу;

Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам;

Елена Лозко, чемпионка мира по танцам на колясках;

Джефф Монсон, боец MMA;

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию;

Никита Нагорный, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике;

Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию;

Александр Поветкин, олимпийский чемпион по боксу;

Шаварш Карапетян, одиннадцатикратный рекордсмен мира по подводному плаванию.

В сети высмеяли и раскритиковали спортсменов, решивших поддержать Путина на выборах президента РФ. Один из пользователей назвал данный список "гадюшником".

Ранее сообщалось, что от НХЛ потребовали выплатить Украине компенсацию в размере нескольких миллиардов долларов. Все из-за наличия в лучшей хоккейной лиге россиян, в частности основателя Putin Team Александра Овечкина.