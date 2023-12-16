Укр

"Гадюшник": названы спортсмены, которые стали участниками "Команды Путина"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Владимир Путин Новость обновлена 16 декабря 2023, 14:33
Владимир Путин. Фото t.me/news_kremlin

В РФ вновь развенчали собственный миф о том, что спорт — вне политики

В ближайшее время будет зарегистрирована инициативная группа, что позволит начать сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента РФ 2024 года.

В данную группу попали несколько спортсменов и деятелей спорта. Об этом сообщает "Известия". Президентские выборы в России запланированы на 15-17 марта 2024 года.

Участниками "Команды Путина", в частности, стали:

  • Ольга Брусникина, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
  • Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава Федерации лыжных гонок России;
  • Сергей Карякин, шахматист;
  • Мария Киселева, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
  • Денис Лебедев, экс-чемпион мира по боксу;
  • Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам;
  • Елена Лозко, чемпионка мира по танцам на колясках;
  • Джефф Монсон, боец MMA;
  • Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию;
  • Никита Нагорный, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике;
  • Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию;
  • Александр Поветкин, олимпийский чемпион по боксу;
  • Шаварш Карапетян, одиннадцатикратный рекордсмен мира по подводному плаванию.

В сети высмеяли и раскритиковали спортсменов, решивших поддержать Путина на выборах президента РФ. Один из пользователей назвал данный список "гадюшником".

Ранее сообщалось, что от НХЛ потребовали выплатить Украине компенсацию в размере нескольких миллиардов долларов. Все из-за наличия в лучшей хоккейной лиге россиян, в частности основателя Putin Team Александра Овечкина.

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#Россия #Владимир Путин