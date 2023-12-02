"Мировой хоккей держится на россии": в рф обиделись на НХЛ, которая послала агрессоров

В рф считают свою страну сильнейшей в хоккее, хотя россия давно не побеждала на крупных турнирах

Национальная хоккейная лига (НХЛ) после того, как не пригласила россию на Кубок мира, стала политизированной организацией.

Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в комментарии для "Матч ТВ". Бывший хоккеист назвал сборную рф флагманом мирового хоккея и добавил, что любой турнир без россиян является неполноценным.

"Сборная россии – это сила и значимость. Хотите вы этого или нет, но высота мирового хоккея – это матчи россии против канадцев. Это две великие хоккейные державы.

Да, были заслуги чехов, попозже – шведов и финнов. А так мировой хоккей держится на противостоянии россии и Канады", – сказал Михайлов.

В сети лишь посмеялись со слов Михайлова. Пользователи отметили, что уровень российского хоккея надо оценивать трезво.

Напомним, НХЛ отказалась выгонять россиян из лиги, оставив даже ярых путинистов, к примеру основателя Putin Team Александра Овечкина. Из-за этого легенда хоккея Доминик Гашек потребовал от североамериканской лиги миллиарды долларов компенсации для Украины. В рф после этого набросились на чеха с оскорблениями.