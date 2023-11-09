"Один телефонный звонок, и вы все мертвы": "русский" хоккеист угрожал копам в США (видео)
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Спортсмен под алкоголем угрожал полицейским
Известный американский хоккеист белорусского происхождения Алекс Гальченюк еще в июле был арестован в США за аварию на частной собственности, бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.
На днях в сети появилось видео задержания спортсмена. Об этом сообщает Arizona News. На кадрах видно, как экс-игрок ряда клубов НХЛ угрожает полицейским, а также членам их семей. Примечательно, что хоккеист кичился, что "он — русский".
"Один телефонный звонок, и вы все мертвы, вся ваша семья, весь ваш род мертв.
Я спросил твое имя, и ты боялся назвать его мне, потому что ты знаешь, что я русский. Я вас всех, уб**дков, порежу. Тебя, твою жену, твою дочь. Я вас всех порежу", – говорил в наручниках Гальченюк.
Спортсмена отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. В августе с Алекса сняли 5 из 6 обвинений и приговорили к 30 дням тюрьмы, один из которых он уже отсидел в ночь задержания. Кроме того, большую часть срока (28 дней) ему простят за успешное завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя.
Примечательно, что 25 августа Гальченюк стал игроком российского ХК СКА. В российском клубе заявили, что Алекс "подходит под их систему и по человеческим качествам, и как игрок".
Ранее сообщалось, что СКА незаконно подписал российского хоккеиста Ивана Федотова, у которого уже был контракт с клубом НХЛ. В рф наплевали на трансферные правила, вскоре инцидентом заинтересовалась Международная федерация хоккея на льду.