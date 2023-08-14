В рф незаконно подписали контракт с российским хоккеистом

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что контракт вратаря Ивана Федотова, которого не выпустили в США под угрозой тюрьмы, с "Филадельфией" в НХЛ действителен на сезон-2023/24.

Об этом сообщает пресс-служба IIHF на своем официальном сайте. Таким образом, соглашение хоккеиста с российским ЦСКА является не действительным.

IIHF отстранила Федотова от матчей на 4 месяца на национальном и международном уровне (до 31 декабря 2023 года). Кроме того, ЦСКА на один сезон запрещено осуществлять международные трансферы – с 11 августа 2023 года до 10 августа 2024-го.

Напомним, в 2022 году Иван решил покинуть ЦСКА и подписал контракт с командой НХЛ "Филадельфия", однако не успел выехать в США и был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Федотова показательно отправили служить, где хоккеист принял участие в чемпионате Вооруженных сил рф в составе сборной ВМФ. "Филадельфия" приостановила контракт с россиянином.

После того как Иван "отдал долг родине" он неожиданно подписал контракт с ЦСКА, который фактически взял Ивана в рабство. Предположительно, власти специально направили матроса Федотова во время службы на секретный объект, сделав спортсмена невыездным. Таким образом, Иван не сможет выехать ни в США, ни в Канаду, а потому ему можно забыть про НХЛ.

Ранее в рф потребовали от легенды НХЛ вернуть деньги, заработанные в россии.