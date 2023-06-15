В рф вновь показали свою знаменитую "русскую культуру"

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы рф Вячеслав Фетисов назвал главу Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люка Тардифа "д*билом". Накануне в рф примазались к "бронзе" сборной Латвии на чемпионате мира, куда не пустили россиян.

Соответствующий комментарий Фетисова приводит "Матч ТВ". Вячеслав считает, что россия "вложилась" не в того кандидата при выборе президента организации.

– Международная федерация хоккея поздравляла "Вегас" в своих соцсетях, перечислила игроков четырех стран – Канада, США, Швеция, даже Латвия, которые выступают за "Голден Найтс". Но забыла о России – наши представители там Иван Барбашев и Павел Дорофеев. Как вы реагируете на такие вот мелкие гадости IIHF?

– Да забудьте вы про эту организацию! Кстати, вот здесь, в городе Санкт-Петербург мы выбрали этого д*била – нового президента IIHF…

– Люк Тардиф.

– Да какая разница, кто он – Тардиф или не Тардиф? Это человек, который не понимает смысла всего, что происходит. Хоккей в свое время был большой политикой. Это и Суперсерии, и все, что связано с НХЛ, — заявил Фетисов.

Отметим, Тардиф был избран президентом IIHF на Конгрессе международной федерации в Санкт-Петербурге в сентябре 2021 года. Тем не менее функционер не прогнулся под давлением рф и вышвырнул все сборные страны-агрессора из международных турниров. В феврале 2023 года IIHF продлила отстранение россиян на весь сезон-2023/24.