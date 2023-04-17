Укр

На возвращении россии в мировой хоккей поставили крест

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
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рф до 2024 года остается без мирового хоккея
рф до 2024 года остается без мирового хоккея. Фото twitter.com/russiahockey

Страны-агрессора не будет на международных турнирах до конца войны

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил о том, что россиян и белорусов не допустят к турнирам под ее эгидой до конца войны рф против Украины, что было условием их возвращения год назад.

Об этом сообщает Inside The Games. Функционер выразил надежду, рф и Беларусь "очень скоро" вернутся в ИИХФ, потому что это будет означать, что война закончилась.

"Но окончательное решение по этим странам мы примем в Милане в марте 2024 года, потому что вскоре после этого начнется олимпийская квалификация, и Беларусь должна быть ее частью.

Это вопрос безопасности болельщиков, наших команд. В любом случае, виз нет, путешествовать нельзя. И никто не знает, сколько времени это займет", — цитирует Тардифа ESPN.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным статусом, если те выполнят ряд условий.

Вместе с тем, Национальный олимпийский комитет (НОК) запретил украинским атлетам выступать на международных стартах, куда допустят спортсменов из рф или Беларуси.

Против бойкота турниров с участием представителей стран-агрессоров выступила Федерация тенниса Украины, а также именитая украинская теннисистка Элина Свитолина.

Теги:
#Хоккей #Сборная России по хоккею #Сборная Беларуси по хоккею #IIHF