"Хотят играть с россиянами": теннисная федерация открыто выступила против главы украинского спорта

Федерация тенниса Украины (ФТУ) не хочет бойкотировать турниры, где будут участвовать представители стран агрессоров

В понедельник, 20 марта, Федерация тенниса Украины официально выступила против бойкота международных соревнований, на которых выступают россияне и белорусы. С предложением о бойкоте в начале месяца выступил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Накануне самая титулованная теннисистка Украины Элина Свитолина раскритиковала позицию главы отечественного спорта.

Соответствующее заявление ФТУ доступно на официальной странице Федерации в Facebook. В организации считают, что бойкот соревнований уничтожит украинский теннис, а россияне и белорусы так и продолжат выступать, хоть и под нейтральным флагом. В Федерации отметили, что позиция Гутцайта ударит не по агрессорам, а по украинским спортсменам.

"Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы.

Такое решение приведет к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран принимают участие почти в каждом соревновании. Такое решение станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев, каждый на своем уровне продвигающих проукраинскую позицию в каждом уголке мира, где они играют", — гласит заявление ФТУ, которое подписали президент организации, а также несколько ведущих украинских теннисистов.

Полный текст заявления ФТУ

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) в январе 2023 года заявил, что рассмотрит возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры при соблюдении атлетами строгих правил. Поводом для смягчения санкций касательно российских атлетов стали теннисные игры между россиянами и украинцами, которые прошли без инцидентов. Из-за этого в НОК Украины потребовали объяснений у ФТУ, представители которой не явились на внеочередную Генеральную ассамблею организации в начале февраля. В Украине выступили категорически против данной инициативы МОК и даже пригрозили бойкотом Олимпиады-2024 в Париже.

В марте президент НОК рекомендовал спортсменам не участвовать в международных соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы, что в первую очередь ударило по теннисистам, ведь ведущие теннисные организации WTA и ATP не отстраняли россиян и белорусов от соревнований, несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину. Против позиции министра выступили известные теннисные меценаты Юрий Сапронов и Гарик Корогодский.