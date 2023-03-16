Корогодский и Сапронов не подбирали слова в адрес Гутцайта: что стало причиной "наезда"

Вадим Гутцайт должен бол добиться отстранения от соревнования россиян и белорусов, а не запрещать украинцам играть

Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов и известный украинский предприниматель Гарик Корогодский раскритиковали заявление президента НОК Украины о том, что украинские спортсмены должны отказываться играть с россиянами. Ранее в интервью глава НОК и министр спорта Украины Вадим Гутцайт дал "рекомендацию" украинским теннесистам не принимать участия в турнирах, где участвуют россияне и беларусы.

Бизнесмены Гарик Корогодский и Юрий Сапронов высказались на своих страницах в Фейсбуке. Корогодский подчеркнул, что с врагом нужно бороться на всех фронтах, в том числе и в сфере спорта.

"С врагом нужно бороться, на всех направлениях. На войне, в информационном пространстве, на корте. Ваш фронт – добиться отстранения русских и белорусских от всех соревнований. А вы – вы не смогли. И предлагаете отстранить украинцев", — написал бизнесмен.

Он поинтересовался, что сделал лично Гутцайт для армии и Украины, а также подчеркнул, что председатель НОК находится не на фронте, как другие спортсмены. Но при этом критикует их.

"Вадим, а вы щас что – воюете? Как пошли добровольцами теннисисты Стаховский и Долгополов? Или в кабинетике? Что вы, как министр, сделали для тенниса? Неужели ничего? Может, вы знаете кто из теннисистов помогает Украине? А, вы не знаете, как их зовут", — эмоционально написал Корогодский.

А харьковский бизнесмен Юрий Сапронов опубликовал скрин постановления Гутцайта, в котором тот призывает теннисистов не участвовать в турнирах с россиянами и белорусами. Документ он лаконично подписал.

"Вот оно. Это бл**ство. Ганьба", — написал Сапронов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинская теннисистка Элина Свитолина также раскритиковала предложение Гутцайта. Украинка считает, что наши спортсмены должны добиваться запрета для участия стран-агрессоров на международных соревнованиях, однако, там где это не удалось, все равно надо участвовать в турнирах. В противном случае, о спорте в Украине можно забыть.