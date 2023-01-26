Украина готова бойкотировать Олимпийские игры: жесткая реакция на решение МОК
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Вадим Гутцайт против допуска россиян к соревнованиям в любом статусе
Международный олимпийский комитет заявил, что российские и белорусские спортсмены вскоре могут выступать на международных соревнованиях. В том числе, на Олимпийских играх.
Министр спорта и президент НОК Украины Вадим Гутцайт отреагировал решение МОК. Свою позицию он изложил в Facebook.
"В рамках консультаций, организованных МОК, к сожалению, вопрос допуска россиян и белорусов поднимался большинством Национальных олимпийских комитетов. Украина и некоторые государства-партнеры, бравшие слово, выступили против этого до завершения агрессии россии. Для всего украинского спортивного сообщества – это принципиальный вопрос.
Часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК.
Недопустима такая ситуация и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК.
Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях.
…Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", — написал Гутцайт.
Напомним, что Олимпийский совет Азии предложил россии и беларуси участвовать в Азиатских играх 2023 года.